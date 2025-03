Nadine Fähndrich gewinnt den Weltcup-Sprint in Tallinn überlegen und darf ihren 6. Weltcup-Einzelsieg bejubeln.

Bei den Männern geht der Sieg einmal mehr an Johannes Hösflot Kläbo, während die Schweizer nicht um die Spitzenplätze mitreden können.

Starke Auftritte ist man sich von Nadine Fähndrich in diesem Winter bereits gewohnt. Was die Luzernerin aber im Sprint in Tallinn ablieferte, war eindrücklich. Ihren Viertel- sowie ihren Halbfinal entschied sie souverän für sich und liess dabei zweimal die Führende in der Sprintwertung, Jasmi Joensuu, hinter sich.

Im Final wählte Fähndrich die gleiche Taktik. Sie machte von Beginn weg Tempo und sprengte das Feld damit früh. In den Anstiegen konnte keine Konkurrentin der Schweizerin das Wasser reichen. Bereits in der Schlusskurve war klar, dass sich Fähndrich ihren 2. Saisonsieg nach demjenigen in Val di Fiemme nicht mehr nehmen lassen wird. Das Podest komplettierten die Schwedin Maja Dahlqvist und Julia Kern aus den USA.

Die Saisonbilanz der 29-Jährigen liesst sich eindrücklich. Neben den beiden Sprint-Siegen schaffte Fähndrich drei weitere Male den Sprung auf das Podest. An der WM in Trondheim hatte sie zudem Bronze gewonnen. Mit Anja Weber (out im Halbfinal), Lea Fischer und Alina Meier (beide Viertelfinal) hatten drei weitere Schweizerinnen den Sprung in die K.o.-Phase geschafft.

Kläbo, wer sonst?

Bei den Männern führte einmal mehr kein Weg an Johannes Hösflot Kläbo vorbei. Nachdem der Norweger an der WM in Trondheim im ganz grossen Stil abgeräumt hatte, war bei ihm in der estnischen Hauptstadt keine Spur von Müdigkeit zu erkennen. Kläbo setzte sich im Final vor dem Franzosen Jules Chappaz und Harald Östberg Amundsen durch, die zeitgleich Rang 2 belegten.

Legende: Kein Unterschied auszumachen Chappaz und Amundsen teilen sich Rang 2. SRF

Damit hat Kläbo in diesem Winter jeden Sprint gewonnen, zu dem er angetreten ist. Einzig in Les Rousses und Cogne war er nicht am Start. Mit seinem 13. Saisonsieg (die WM nicht eingerechnet) machte Kläbo auch in Sachen Gesamtweltcup vorzeitig alles klar. Der Schwede Edvin Anger kann seinen norwegischen Konkurrenten beim letzten Weltcup-Wochenende in Lahti nicht mehr abfangen.

Die Schweizer konnten auf dem City-Kurs nicht um die Spitzenplätze mitreden. Janik Riebli stellte in der Quali zwar die fünftbeste Zeit auf, blieb aber ebenso im Viertelfinal hängen wie Noe Näff. Valerio Grond verpasste die K.o.-Phase nach einem Sturz in der Qualifikation. Auch Isai Näff schaffte den Sprung in die Viertelfinals nicht.

