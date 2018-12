Sjur Röthe und Didrik Tönseth doppelten in der Verfolgung über 15 km klassisch nicht ganz überraschend nach. Die beiden Norweger bauten ihren Vorsprung aus dem Skating-Rennen vom Vortag aus und machten den Sieg unter sich aus. Die Reihenfolge war umgekehrt wie am Samstag: Tönseth zog im Schlussspurt an seinem Landsmann vorbei. Den norwegischen Dreifachsieg machte Emil Iversen komplett. Tönseth sicherte sich zudem auch den Sieg in der Minitour.

Dario Cologna wurde Neunter und behauptete seinen Top-Ten-Platz. Er beendete die Minitour auf dem 10. Schlussrang. Roman Furger beendete das Rennen im 35. Rang, Jonas Baumann wurde 40., Toni Livers belegte Platz 42.

Johaug in eigener Liga

Die noch junge Langlaufsaison hat eine frühe Dominatorin: Therese Johaug gewann im Rahmen der Minitour in Lillehammer ihr drittes Rennen in dieser Saison.

In der Verfolgung über 10 km im klassischen Stil bestätigte die Norwegerin ihre bestechende Form und gewann knapp 17 Sekunden vor Ebba Andersson und Landsfrau Ingvild Flugstad Östberg, die sich auch die Tageswertung sicherte.

Kalla geschlagen

Im Duell mit der praktisch gleichzeitig gestarteten Charlotte Kalla schuf Johaug die entscheidende Differenz nach 3 Kilometern im Aufstieg. Dem Antritt hatte die Schwedin nichts entgegenzusetzen. Sie fiel später noch hinter Östberg auf Platz 4 zurück.

Aus Schweizer Sicht verlief das Rennwochenende in Norwegen durchzogen. Nach dem 17. Platz vom Samstag fiel Nathalie von Siebenthal auf den 25. Platz zurück. Nadine Fähndrich beendete die Minitour auf Rang 45.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 11:45 Uhr, 02.12.2018