Nordische Ski-WM in Planica - Fähndrich enttäuscht im Langlauf-Sprint – Schwedinnen dominieren

Nadine Fähndrich hat im Klassisch-Sprint an der Nordischen Ski-WM in Planica die Medaillen verpasst. Jonna Sundling (SWE) und Johannes Hösflot Kläbo (NOR) siegen.