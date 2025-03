Mit 5 WM-Goldmedaillen war Johannes Hösflot Kläbo bereits vor dem abschliessenden 50-km-Rennen an der Nordischen Ski-WM in Trondheim (NOR) die grosse Figur. Mit seinem Erfolg avancierte der 28-jährige Norweger nun zum ersten Langläufer überhaupt, der 6 Goldmedaillen an einer WM gewinnt.

Das Rennen war wie erwartet von den Norwegern dominiert worden. Auf der 4. von insgesamt 6 Runden fand eine erste Zäsur statt und es bildete sich eine achtköpfige Spitzengruppe. Als Kläbo und Co. nach 40 gelaufenen Kilometern das Tempo anzogen, blieb am Ende noch eine Vierergruppe übrig, die vor Zehntausenden von Fans den WM-Titel unter sich ausmachten.

Nyenget stürzt auf Medaillenkurs

Dazu gehörte auch Martin Löwström Nyenget. Der Norweger avancierte wenige Kilometer vor Schluss zum Pechvogel, als er als Führender in einer Kurve bei schwierigen Schneebedingungen stürzte und sein Medaillentraum damit platzte. Bereits über 10 km klassisch hatte Nyenget mit einem Sturz eine Medaille vergeben.

Auf der Zielgeraden setzte sich Kläbo schliesslich gegen William Poromaa aus Schweden durch. Bronze sicherte sich Simen Hegstad Krüger (NOR).

Als bester Schweizer klassierte sich Jason Rüesch mit knapp 8 Minuten Rückstand auf Platz 18. Der 30-jährige Davoser hielt bis Streckenhälfte gut mit, musste aber schliesslich dem höher werdenden Tempo Tribut zollen. «Ich lief ziemlich am Limit und musste etwas rausnehmen», erklärte Rüesch nach dem Rennen, mit dem er sich nur mässig zufrieden zeigte.

Resultate