Legende: Zurückgestuft Martin Johnsrud Sundby hat seinen Nationalmannschafts-Status verloren. Keystone

«Das ist ein unglaublich seltsames Gefühl. Es ist, als würde deine Frau nach 30 Jahren die Scheidung einreichen», kommentierte Martin Johnsrud Sundby gegenüber dem Fernsehsender NRK den Verlust seines Nationalmannschafts-Status.

An seinem Saisonziel ändere sich dadurch jedoch nichts, betonte der zweifache Olympiasieger. Er peile bei der WM 2021 in Oberstdorf (23. Februar bis 7. März) eine Medaille an, so der 35-Jährige.

Der norwegische Skiverband wollte die Meldung nicht kommentieren und verwies auf die Bekanntgabe des Kaders für die WM-Saison 2020/21 am kommenden Dienstag.

Norwegen streicht 3 Nationalmannschafts-Plätze

Der dreifache Gesamtweltcup-Sieger Sundby könnte den auch durch die Corona-Krise bedingten Einsparungen zum Opfer gefallen sein. Norwegen will sein Männer-Team von 15 auf 12 Läufer verkleinern – je 6 Allrounder und Sprinter.

Sundby, aktuell Weltmeister über 15 km und in der Staffel, blickt auf eine ungewöhnlich schwache Saison ohne Podestplatzierung zurück. Unter anderem hatte er mit Rückenproblem zu kämpfen.