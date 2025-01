Per E-Mail teilen

Legende: Reist vorzeitig nach Norwegen zurück Harald Amundsen. imago images/NTB

Das dämpft die Spannung vor dem finalen Wochenende der Tour de Ski gewaltig: Harald Amundsen, seines Zeichens zweifacher Etappensieger und aktuell Gesamt-Dritter, muss die Tour aufgeben. Der 26-jährige Norweger klagte am Tag nach seinem zweiten Sieg in Toblach über Halsschmerzen und kehrte vorzeitig in die Heimat zurück. Dies gab der norwegische Skiverbund bekannt.

Östberg Amundsen möchte vor der Heim-WM im Februar in Trondheim kein unnötiges Risiko eingehen. Sein Abgang öffnet die Türe für Johannes Kläbo weit. Vor den letzten 3 Tour-Etappen führt er 36 Sekunden vor dem Schweden Edvin Anger.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das finale Wochenende der Tour de Ski wie folgt live auf SRF zwei und in der SRF Sport App: Freitag, 3.1.: Sprint klassisch ab 14:.35 Uhr

Samstag, 4.1.: Skiathlon Männer ab 10:45 Uhr, Frauen ab 15:30 Uhr

Sonntag, 5.1.: 10 km Massenstarten Männer ab 14:05 Uhr, Frauen ab 15:25 Uhr

