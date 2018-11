18 Monate lang hat Therese Johaug wegen einer Dopingsperre keine Weltcup-Rennen mehr bestreiten dürfen. Eine Sonnencreme, deren Inhaltsstoff Klostebol auf der Dopingliste steht, hatte die Norwegerin die letzten beiden Saisons gekostet. Die meisten Athletinnen bräuchten nach einer so langen Wettkampfpause etwas Anlaufzeit – nicht so Johaug.

Die siebenfache Weltmeisterin bewies in Kuusamo über 10 km Klassisch, dass sie an Klasse nichts eingebüsst hat. Bereits bei Rennhälfte lag die Norwegerin entscheidend in Front. Im Ziel betrug ihr Vorsprung auf die beiden Schwedinnen Charlotte Kalla und Ebbe Andersson über 20 Sekunden.

Schweizerinnen deutlich geschlagen

Die 3 gestarteten Schweizerinnen gingen im finnischen Norden leer aus. Nadine Fähndrich verpasste die Punkteränge als 31. knapp. Nathalie von Siebenthal (36.) und Laurien van der Graaff (55.) landeten noch weiter hinten.

Bolschunow doppelt nach

Bei den Männern feierte Alexander Bolschunow den 2. Sieg innert 24 Stunden. Während er im Sprint tags zuvor von Johannes Klaebos Missgeschick auf der Zielgerade profitiert hatte, lief er am Sonntag über 15 km Klassisch überlegen auf Platz 1. Der Russe nahm seinen ärgsten Konkurrenten Emil Iversen (No) und Calle Halfvarsson (Sd) knapp 20 Sekunden ab.

Aus Schweizer Sicht endete auch das Rennen der Männer mit einer Enttäuschung. Livio Bieler (35.), Jonas Baumann (39.) und Ueli Schnider (67.) reisen ohne Punkte aus Kuusamo ab. Teamleader Dario Cologna war in Finnland nicht am Start.

