Langlauf-Olympiasiegerin Victoria Carl ist wegen eines positiven Tests auf das verbotene Mittel Clenbuterol in ein Dopingverfahren verwickelt.

Legende: Da war ihre Welt noch in Ordnung Langläuferin Victoria Carl im März 2025. imago images/Eibner

Gemäss einer Mitteilung des Deutschen Skiverbandes (DSV) hat die Nationale Anti-Doping-Agentur ein Verfahren gegen Team-Sprint-Olympiasiegerin Victoria Carl eingeleitet. Die 29-Jährige hat die Substanz Clenbuterol nach Angaben aller Beteiligten unwissentlich zu sich genommen.

Nach Angaben des Verbandes verabreichte ein Truppenarzt der Bundeswehr der Sportsoldatin am 26. März nach ihrem letzten Rennen bei den Winter-Militär-Weltspielen in Andermatt das Medikament Spasmo Mucosolvan zur Behandlung einer akuten spastischen Bronchitis.

Der Mediziner habe es dabei versäumt, «auf den dopingrelevanten Inhaltsstoff hinzuweisen oder einen Notfallantrag für eine medizinische Ausnahmegenehmigung zu stellen», hiess es vom DSV.

Fast ein Medaillensatz in Peking

Olympisches Gold im Team-Sprint hatte Victoria Carl an der Seite von Katharina Hennig an den Spielen vor drei Jahren in Peking gewonnen. Gleichenorts war sie Mitglied der deutschen Staffel, die Silber holte.