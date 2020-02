1. Paal Golberg (NOR) 1:23:51,6 Stunden. 2. Simen Hegstad Krüger (NOR) 28,9 Sekunden zurück. 3. Hans Christer Holund (NOR) 30,1. 4. Emil Iversen (NOR) 32,3. 5. Martin Nyenget (NOR) 32,9. 6. Johannes Hösflot Klaebo (NOR) 34,2. 7. Alexander Bolschunow (RUS) 1:41,0. - Ferner die Schweizer: 10. Dario Cologna 3:00,8. 15. Roman Furger 5:47,7. 30. Jonas Baumann 11:03,8. 32. Beda Klee 11:09,8. 33. Jason Rüesch 11:28,7. - 57 klassiert.