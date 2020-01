Dario Cologna hat es am vorletzten Tag der Tour de Ski verpasst, sich mit einem guten Ergebnis im Sprint im Gesamtklassement weiter nach vorne zu arbeiten. Der Münstertaler schied in seinem Viertelfinal-Heat als Sechster aus und konnte sich so nur 4 Bonussekunden gutschreiben lassen.

«Klar hat es nicht viele Bonussekunden gegeben, aber immerhin musste ich im Viertelfinal nicht allzu viel investieren», resümierte Cologna nach dem Rennen. Mit der auf Platz 29 ganz knapp überstandenen Qualifikation habe er sein Minimalziel für die 6. Etappe schon erreicht gehabt.

Kläbo doppelt nach

Wie schon beim Skating-Sprint in Lenzerheide ging der Sieg auch in der klassischen Technik an Johannes Kläbo. Mit einem sehr schnellen Ski am Fuss zog der Norweger auf der letzten Abfahrt an Sergej Ustjugow und Alexander Bolschunow vorbei und verwies die beiden Russen auf die weiteren Podestplätze.

In der Gesamtwertung liegen die 3 Tour-Podestanwärter nahe beieinander. Leader Kläbo und Bolschunow liegen nur eine Sekunde auseinander, Ustjogow weist einen Rückstand von 15 Sekunden auf. Vor der abschliessenden Etappe hinauf zur Alpe Cermis ist damit alles offen.

Live-Hinweis Verfolgen Sie die abschliessende Etappe der Tour de Ski am Sonntag live auf SRF zwei. Die Entscheidung um den Tour Sieg bei den Frauen fällt ab 13:00 Uhr, ab 15:15 Uhr sind die Männer an der Reihe.

Enttäuschung für Van der Graaff

Bei den Frauen blieb die letzte in der Tour verbliebene Schweizerin Laurien van der Graaff ebenfalls bereits im Viertelfinal hängen. Die Sprint-Spezialistin sah sich auf der Zielgeraden hinter der Schwedin Maja Dahlqvist eingeklemmt und kam so nicht über den 3. Platz hinaus.

Wie bei den Männern schlug auch in der Frauen-Konkurrenz mit Anamarija Lampic die Siegerin des Sprints in der Lenzerheide erneut zu. Hinter der Slowenin belegten Astrid Jacobsen (NOR) und Jessica Diggins (USA) die Plätze 2 und 3.

An der Spitze des Gesamtklassements bleibt es vor der letzten Etappe unheimlich spannend. Therese Johaug (NOR) liegt neu nur noch 3 Sekunden vor Jacobsen, mit 14 Sekunden Rückstand folgt die Russin Natalia Neprjajewa.

