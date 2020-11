Sprint-Rennen in Kuusamo

Jovian Hediger überzeugt beim Saisonauftakt in Kuusamo und erreicht als einziger Schweizer den Final.

Nadine Fähndrich scheidet bei den Frauen im Halbfinal aus, Laurien van der Graaff scheitert eine Runde früher.

Bei den Männern stehen 3 Norweger auf dem Podest, bei den Frauen 3 Schwedinnen.

Jovian Hediger hat im 1. Rennen der Langlauf-Saison ein Ausrufezeichen gesetzt. Der Schweizer Sprint-Spezialist erreichte zum 4. Mal in seiner Karriere einen Einzel-Final und klassierte sich als Sechster.

Hediger war auf souveräne Art und Weise in den Final vorgestossen. Den Viertelfinal entschied der 29-Jährige für sich, im Halbfinal kam er als Zweiter ebenfalls direkt weiter.

Valnes stärker als Klaebo

Im Final der besten 6 war der Schweizer dann gegen 4 Norweger und einen Russen chancenlos, als vorne die Post abging. Der Tagessieg ging überraschend nicht an Überflieger Johannes Klaebo. Der Favorit musste sich im Schlusssprint seinem Landsmann Erik Valnes geschlagen geben. Für Valnes ist es der 1. Weltcupsieg. Rang 3 ging an Emil Iversen (NOR).

Fähndrich ohne Glück

Im Frauen-Rennen blieb Laurien van der Graaff im Viertelfinal auf der Strecke. Nicht so Nadine Fähndrich: Die Innerschweizerin gewann ihren Heat souverän und kam eine Runde weiter. Im Halbfinal war dann aber Schluss. Auch weil ihre Skis in den Anstiegen offensichtlich zu wenig Grip hatten, blieb Fähndrich ohne Chance.

Wie bei den Männern war auch bei den Frauen nur eine Nation auf dem Podest vertreten. Die Schwedin Linn Svahn war in sämtlichen Heats eine Klasse für sich und setzte sich auch im Final verdient vor Maja Dahlqvist und Jonna Sundling durch.