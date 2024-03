Im Sprint der Frauen läuft Nadine Fähndrich auf den starken 5. Platz, Linn Svahn (SWE) gewinnt die kleine Kristallkugel.

Valerio Grond verpasst in Drammen den Finaleinzug. Er scheidet als 6. im Halbfinal aus, auch bei den Männern wird die kleine Kugel vergeben – an Johannes Kläbo.

Nadine Fähndrich kehrte nach ihrer Operation am Herzen im norwegischen Drammen wieder in den Weltcup zurück. Beim Sprint im Städtchen nordöstlich von Oslo war sie die einzige Schweizerin, die es in die K.o.-Phase schaffte. Bei den Männern nahm Landsmann Valerio Grond den Stadtrundkurs in Angriff. Sie taten dies bei hervorragenden Bedingungen, bei strahlendem Sonnenschein und rund 1 Grad Celsius.

Erste Hürde locker genommen

Sowohl Grond als auch Rückkehrerin Fähndrich konnten beide ihre Viertelfinalläufe für sich entscheiden und sich somit problemlos für den Halbfinal qualifizieren. Grond übernahm zur Rennhälfte die Spitze mit einem gut getimten Angriff und gab die Führung nicht mehr her.

Schliessen 00:43 Video Souverän in den Halbfinal von Drammen Aus Sport-Clip vom 12.03.2024. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden. 00:50 Video Grond übernimmt die Spitze und gibt sie nicht mehr her Aus Sport-Clip vom 12.03.2024. abspielen. Laufzeit 50 Sekunden.

Auch die Halbfinals mit Schweizer Beteiligung hatten es in sich. Fähndrich konnte vor gut 15'000 Langlaufbegeisterten erneut triumphieren und erreichte wiederum als erste ihres Laufs den Final. Im zweiten Halbfinal der Männer absolvierte Grond ein wildes Rennen, zunächst verlor er einen Stock und beinahe den Anschluss. Diesen konnte er wieder herstellen und sogar am Finaleinzug schnuppern. Auf der Zielgeraden verliessen ihn schliesslich die Kräfte.

Schliessen 00:36 Video Fähndrich gewinnt auch ihren Halbfinal Aus Sport-Clip vom 12.03.2024. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden. 02:28 Video Grond: Stockverlust, riskantes Überholmanöver und schliesslich abgehängt Aus Sport-Clip vom 12.03.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 28 Sekunden.

Norwegische Festspiele

Im Final führte Fähndrich zwischendurch das Feld an, schaffte es jedoch nicht, ihr Tempo bis zum Schluss aufrecht zu erhalten. Am Ende wurde sie bei ihrem Comeback 5., der Sieg ging an die Norwegerin Kristine Stavaas Skistad, die auf der Zielgeraden zu ihrem Heimsieg davonzog. Der 2. Platz ging an Linn Svahn (SWE), die sich in Drammen die kleine Kristallkugel sicherte.

Dasselbe gelang Johannes Kläbo, der ausserdem den norwegischen Doppelsieg perfekt machte. Das Podest bei den Männern war ein rein norwegisches, hinter Kläbo klassierten sich Haavard Taugboel und Even Northug.

Schliessen 01:12 Video Kläbo läuft allen zum norwegischen Doppelsieg davon Aus Sport-Clip vom 12.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 12 Sekunden. 01:06 Video Fähndrich muss am Schluss abreissen lassen Aus Sport-Clip vom 12.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 6 Sekunden.

So geht es weiter

Sowohl für die Männer als auch die Frauen steht noch ein Langlaufwochenende mit Wettkämpfen auf dem Programm. Das letzte Weltcupwochenende startet am Freitag im schwedischen Falun. Es beginnt mit einem Sprint im klassischen Stil.