Emil Iversen hat in Oberstdorf die 4. Tour-de-Ski-Etappe gewonnen. Dario Cologna schaffte den erhofften Exploit nicht.

Tagessieg an Emil Iversen

Im grossen Pulk kamen die Top-Läufer nach der letzten Runde im Stadion in Oberstdorf an. Doch auf der Zielgeraden war es dann dennoch eine klare Angelegenheit. Emil Iversen hatte auf den letzten Metern die mit Abstand besten Beine und siegte im 15-km-klassisch-Rennen im Massenstart mit stattlichem Vorsprung vor Francesco De Fabiani (It) und Sergej Ustjugow (Russ).

Neuschnee und Massenstart – das kann ich.

Dario Cologna hatte sich erhofft, auf der 4. Etappe etwas Zeit gutmachen zu können. Dies gelang nicht. Der Vorjahressieger kam mit 16,5 Sekunden Rückstand als 23. ins Ziel. «Ich war auf der letzten Runde noch in einen Sturz verwickelt. Das hat mich nach hinten gespült», sagte der vierfache Olympiasieger.

Cologna war denn auch nicht bester Schweizer. Beda Klee zeigte eine erstaunliche Leistung und lief als Elfter ins Ziel. «Ich habe mich schon die ganze Woche auf dieses Rennen gefreut. Neuschnee und Massenstart – das kann ich», freute sich der Toggenburger über sein mit Abstand bestes Weltcup-Ergebnis.

Was liegt noch drin für Cologna?

In der Gesamtwertung liegt Cologna nun 2:29 Minuten hinter Leader Johannes Klaebo zurück. Es ist aber unsicher, ob der Norweger die Tour zu Ende laufen wird. Schliesslich stehen keine Sprint-Etappen mehr auf dem Programm.

Colognas Rückstand auf den 4. Platz von Alexander Bolschunow beträgt vor dem Verfolgungsrennen über 15 km vom Donnerstag 1:42 Minuten.

