Beim Teamsprint in der freien Technik in Lahti laufen Janik Riebli und Valerio Grond als 2. auf das Podest.

Nadine Fähndrich und Anja Weber holt ebenfalls einen Podestplatz, das Schweizer Frauenduo mit werden 3.

Startläufer Janik Riebli legte beim Team-Sprint in Lahti (FIN) bereits auf seiner ersten von drei Runden die Basis für ein gutes Ergebnis, denn er übergab seinem Teamkollegen Valerio Grond als Führender. Auch nach Gronds erster Runde lagen die Schweizer noch in Führung.

Zwar fiel das Duo zwischenzeitlich aus den ersten 3 Rängen heraus, doch Grond machte mit einer bärenstarken Schlussrunde nochmals Boden gut auf die Konkurrenz. Lediglich der norwegische Schlussläufer und Überflieger, Johannes Kläbo, erwies sich als uneinholbar. Den 2. Rang behauptete Grond aber vor dem französischen Team.

Bereits im Dezember in Davos waren Riebli/Grond als 2. auf das Podest gelaufen. Das zweite Schweizer Team mit Noe Näff und Roman Alder schaffte es zwar in den Final, dort aber mit einem Rückstand von 19 Sekunden auf Norwegen nur auf Rang 14.

Fähndrich rettet Mini-Vorsprung ins Ziel

Im Rennen der Frauen ging Nadine Fähndrich fast gleichauf mit der führenden Deutschen Coletta Rydzek in die letzte Abfahrt. Der Schweizer Sieg war in greifbarer Nähe. Doch Fähndrich ging die Luft aus, Maja Dahlqvist (SWE) überholte sie noch und Elena Rise Johnson (NOR) kam immer näher. Am Ende rettete Fähndrich eine Schuhlänge Vorsprung auf die Norwegerin ins Ziel, wie das Zielfoto bestätigte.

Für das Duo Fähndrich/Anja Weber reichte es zwar nicht zum Sieg, aber zum 2. Podest in einem Team-Sprint. Wie schon in Davos klassierte sich das Schweizer Duo, das das Rennen zwischenzeitlich angeführt hatte, auf dem 3. Rang. Ganz vorne brachte Rydzek den Vorsprung ins Ziel und feierte mit Teamkollegin Laura Gimmler den Tagessieg. Johanna Hagström und Dahlqvist (SWE) liefen mit nur 0,17 Sekunden Rückstand auf den 2. Platz. Dem 2. Schweizer Team um Lea Fischer und Alina Meier reichte es mit lediglich 3 Sekunden Rückstand auf die Spitze zum 8. Rang.

So geht es weiter

Am Sonntag steht noch das Rennen über 50 km in klassischer Technik auf dem Programm, danach ist die Weltcup-Saison 2025 im Langlauf Geschichte.

Langlauf