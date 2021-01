Nadine Fähndrich liegt an der Tour de Ski weiter gut im Rennen. In der Verfolgung über 10 km Skating verteidigte die 25-jährige Luzernerin ihren Top-10-Platz in der Gesamtwertung auf souveräne Weise.

Als Sechste ins Rennen gegangen, musste die Schweizerin zwar die beiden hinter ihr gestarteten Russinnen Tatjana Sorina und Julia Stupak aufschliessen und bei Rennhälfte vorbeiziehen lassen. Den 8. Platz rettete Fähndrich vor der heranstürmenden Deutschen Katharina Hennig aber ins Ziel.

Diggins löst Svahn an der Spitze ab

Neue Gesamtführende der Tour de Ski nach den ersten 3 Etappen ist Jessica Diggins. Die US-Amerikanerin setzte sich in einem Dreikampf vor ihrer Landsfrau Rosie Brennan (+5,6 Sekunden) und der Schwedin Frida Karlsson (+10,7) durch.

Linn Svahn, die zuvor sowohl den Sprint wie auch den Massenstart gewonnen hatte, musste die Konkurrenz früh vorbeiziehen lassen und beendete die Verfolgung auf Rang 6. Fähndrichs Rückstand auf Diggins in der Gesamtwertung beträgt knapp eineinhalb Minuten.

So gehts weiter

Nach dem 3-tägigen Auftakt im Val Müstair steht für die Langläuferinnen am Montag ein Ruhetag an. Fortgesetzt wird die Tour de Ski am Dienstag im Südtirol. In Toblach werden zwei Distanzrennen ausgetragen, ehe der Tross zum Abschluss ins Val di Fiemme weiterzieht.

Tour de Ski auf SRF Dienstag 5.1. 4. Etappe

12:55 live SRF zwei 10 km freie Technik Frauen Toblach 14:35 live SRF zwei 15 km freie Technik Männer Toblach Mittwoch 6.1. 5. Etappe

13:25 live SRF zwei 10 km Verfolgung Frauen Toblach 14:35 live SRF zwei 15 km Verfolgung Männer Toblach Freitag 8.1. 6. Etappe

13:10 live SRF info 15 km klassisch Männer Val di Fiemme 15:30 live SRF zwei 10 km klassisch Frauen Val di Fiemme Samstag 9.1. 7. Etappe

13:00 live Sport App Sprint klassisch Val di Fiemme Sonntag 10.1. 8. Etappe

12:45 live SRF zwei 10 km Climb Frauen Val di Fiemme 15:25 live SRF zwei 10 km Climb Männer Val di Fiemme