Zum ersten Mal seit der Lancierung der Tour de Ski in der Saison 2006/07 fehlt ein deutscher Etappenort. Und zum ersten Mal wird das Etappenrennen mit der Schweiz und Italien in nur zwei Ländern ausgetragen. Der Versuch, Vaduz an Bord zu holen, scheiterte an einer Bürgerbefragung zur Finanzierung.

Wir müssen aufpassen, dass die Tour die Attraktivität beibehält.

Dass Deutschland nicht dabei ist, liegt an der WM 2021 in Oberstdorf. Ab 2022 will man wieder mitmachen. Doch in Lenzerheide, das heuer mit zwei Rennen den Auftakt machte, beobachtet man die Entwicklung mit Besorgnis.

OK-Präsident Hannes Parpan sagt im Interview mit SRF: «Wir müssen aufpassen, dass die Tour die Attraktivität beibehält.» Und er hält fest: «Wir tragen unseren Teil bei und hoffen, die anderen machen das auch.»

Legende: Tour de Ski, quo vadis? Die Läufer sind bereit fürs Auftaktrennen in Lenzerheide. Keystone

Die Durchführung der Rennen ist jeweils auch für Lenzerheide eine Herausforderung. Dieses Jahr machten den Verantwortlichen die hohen Temperaturen in der Vorbereitung zu schaffen. Doch das Fazit Parpans fällt positiv aus. Man sei sehr zufrieden mit den Wettkämpfen.

Das «Klumpenrisiko Dario Cologna»

Allerdings verweist der OK-Präsident darauf, dass auch jetzt eine Gesamtbilanz gemacht werde. «Es muss auch für die Destination stimmen», so Parpan. Es sei nicht einfach, einen Tross von 700 Leuten unterzubringen – dies zu einem Zeitpunkt im Jahr, an dem ohnehin schon viele Gäste anreisen würden. Viele Hotels sind ausgebucht.

Wenn Dario Cologna aufhört, haben wir im Schweizer Langlauf wirklich ein Problem.

Zwar wollen die Verantwortlichen in Lenzerheide auch künftig alle zwei Jahre bei der Tour de Ski dabei sein, aber man hat Respekt vor einem Szenario: Parpan nennt es das «Klumpenrisiko Dario Cologna». Er warnt: «Wenn er aufhört, haben wir im Schweizer Langlauf wirklich ein Problem.» Denn es fehlen aus seiner Sicht die Spitzenläufer, «welche die nötigen Einschaltquoten bringen».

Gedanken an die Zukunft sind angebracht

Noch ist der Rücktritt des Münstertalers glücklicherweise kein Thema. Doch in Lenzerheide ist man gut damit beraten, sich schon heute mit der Zukunft zu beschäftigen. Das gilt jedoch nicht nur für den Schweizer Austragungsort, sondern für die Tour de Ski allgemein.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 29.12.19, 11:10 Uhr