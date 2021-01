Dario Cologna beendet die 3. Etappe der Tour de Ski im Val Müstair auf Rang 6.

In der Gesamtwertung liegt er nun 1:34 Minuten hinter Leader Alexander Bolschunow, der die Verfolgung souverän gewinnt.

Nach dem Ruhetag am Montag wird die Tour de Ski am Dienstag in Toblach fortgesetzt.

Dario Cologna hat auf der 3. Etappe der Tour de Ski einen kleinen Rückschlag einstecken müssen. Der 34-jährige Bündner, am Vortag als Zweiter noch auf dem Podest, fiel in der Gesamtwertung vom 4. auf den 5. Zwischenrang zurück. Der Rückstand auf Leader Alexander Bolschunow beträgt nun 1:34 Minuten. Der Russe gewann die Verfolgung über 15 km Skating in souveräner Manier.

Cologna muss rausnehmen

Kurz vor Rennhälfte hatte Cologna seinen russischen Wegbegleiter Artem Maltsew ziehen lassen müssen. Seinen 3. Zwischenrang konnte der Münstertaler in der Folge nicht halten.

Von hinten stürmten der Franzose Maurice Manificat sowie die beiden Russen Denis Spitsow und Ivan Jakimuschkin heran, die auf den letzten Kilometern über die besseren Beine verfügten. Cologna hingegen konnte das hohe Tempo, das er zu Beginn anschlug, nicht durchziehen und beendete das Rennen auf Platz 6.

Erneut ein starkes Rennen lieferte Candide Pralong ab, der sich um 6 Plätze auf den 19. Rang verbesserte. Auch Jonas Baumann hielt lange gut mit und verlor erst auf der letzten Runde etwas den Anschluss. Er lief auf Platz 22. Mit Beda Klee (28.) schaffte es ein weiterer Schweizer in die Top 30.

Coronavirus-Fall an der Tour de Ski Bei den obligatorischen Tests nach dem Wettkampf und vor Weiterreise zum nächsten Schauplatz wurde am Sonntag an der Tour de Ski der Langläufer ein Coronavirus-Fall festgestellt. Es betrifft ein Mitglied der französischen Delegation. Sowohl der Athlet als auch ein enger Begleiter wurden unter Quarantäne gesetzt. Einzelheiten gab die FIS nicht bekannt.

So geht es weiter

Nach dem 3-tägigen Auftakt im Val Müstair steht für die Langläufer am Montag ein Ruhetag an. Fortgesetzt wird die Tour de Ski am Dienstag im Südtirol. In Toblach werden zwei Distanzrennen ausgetragen, ehe der Tross zum Abschluss ins Val di Fiemme weiterzieht.

Tour de Ski auf SRF Dienstag 5.1. 4. Etappe

12:55 live SRF zwei 10 km freie Technik Frauen Toblach 14:35 live SRF zwei 15 km freie Technik Männer Toblach Mittwoch 6.1. 5. Etappe

13:25 live SRF zwei 10 km Verfolgung Frauen Toblach 14:35 live SRF zwei 15 km Verfolgung Männer Toblach Freitag 8.1. 6. Etappe

13:10 live SRF info 15 km klassisch Männer Val di Fiemme 15:30 live SRF zwei 10 km klassisch Frauen Val di Fiemme Samstag 9.1. 7. Etappe

13:00 live Sport App Sprint klassisch Val di Fiemme Sonntag 10.1. 8. Etappe

12:45 live SRF zwei 10 km Climb Frauen Val di Fiemme 15:25 live SRF zwei 10 km Climb Männer Val di Fiemme