In der 5. Etappe der Tour de Ski in Davos über 20 km gewinnt Tourleader Harald Östberg Amundsen (NOR) vor zwei Landsmännern.

Beda Klee kann bis zum Schlusssprint auf einen Podestplatz hoffen und läuft schliesslich auf Rang 6.

Bei den Frauen geht der Sieg an Kerttu Niskanen. Nadine Fähndrich steigt nach einem 15. Rang aus der Tour aus.

Harald Östberg Amundsen und sein norwegischer Landsmann Henrik Donnestad setzten sich auf dem Verfolgungsrennen in Davos ab und machten den Sieg unter sich. Tourleader Amundsen zog dabei auf den letzten Metern noch vorbei und holte sich so den Tageserfolg.

Knapp 30 Sekunden nach den beiden Führenden kam es bereits zum nächsten Schlusssprint. 4 Läufer, darunter mit Beda Klee auch ein Schweizer, duellierten sich um den letzten Podestplatz. Der Toggenburger musste sich dabei allerdings geschlagen geben, Martin Nyenget holte sich den 3. Rang. Für Klee resultierte so am Ende der 6. Rang, womit er sein Solo-Bestergebnis im Weltcup egalisierte. Bereits zum Auftakt der Tour hatte der 27-Jährige mit einem 7. Platz überzeugen können.

Weitere Schweizer

Mit Cyril Fähndrich lief noch ein zweiter Schweizer in die Punkteränge, er wurde 20. Antonin Savary (43.) verpasste die Top 30 klar, Candide Pralong verzichtete auf den Start.

In der Gesamtwertung konnte Amundsen seine Führung klar ausbauen. Neu liegt er 1:39 Minuten vor Donnestad und Nyenget. Klee belegt weitere 4 Sekunden dahinter den 6. Rang.

So geht's weiter

Der Athleten-Tross bewegt sich weiter nach Italien, wo in Val di Fiemme am Wochenende die letzten beiden Etappen anstehen. Am Samstag geht das Rennen über 15 km klassisch über die Bühne, am Sonntag findet die Tour mit dem Aufstieg auf die Alpe Cermis ihren Abschluss.