Dario Cologna wird die abschliessenden beiden Rennen der Tour de Ski in Val di Fiemme nicht bestreiten.

Die beste Klassierung des Bündners an der diesjährigen Tour war ein 15. Platz über 15 km Skating in Oberstdorf.

Für den 35-jährigen Cologna war es die letzte Tour de Ski. Ende Saison tritt er zurück.

«Das grosse Ziel in dieser Saison bleiben für mich die Olympischen Winterspiele in Peking. Der starke Reizhusten hat auch in diesem Jahr während der Tour wieder zugenommen, was einen guten Regenerationsprozess behinderte. Dazu kommt, dass leistungsmässig momentan noch ein paar Prozente fehlen. Ich denke, dass ich mit der vorzeitigen Regeneration und dem Einbau von gezielten Trainings diese Lücke besser schliessen kann als mit zwei weiteren harten Wettkämpfen an der Tour de Ski», so Dario Cologna zu seinem Entscheid.

03:57 Video Cologna: «Mein Hauptziel ist und bleibt Olympia» Aus Sport-Clip vom 03.01.2022. abspielen

SRF-Langlauf-Experte Adriano Iseppi hat Verständnis für den Rückzug des vierfachen Tour-Siegers: «Es ist wahrscheinlich schon der richtige Entscheid.» Dass Cologna aber ausgerechnet auf ein Rennen verzichtet, das er sehr gerne gelaufen wäre, stimmt Iseppi hinsichtlich Olympia nicht zuversichtlich: «Will er das gesteckte Ziel in Form einer Medaille erreichen, muss er noch einen riesigen Schritt machen.»

Nur noch zwei Rennen vor Olympia

Wann Cologna wieder ins Weltcupgeschehen eingreift, ist noch unklar. Vor den Olympischen Spielen (4.-20. Februar) gastiert der Langlauf-Tross noch im französischen Les Rousses (14.-16. Januar) und im slowenischen Planica (22.-23. Januar). Die Rückkehr des 35-Jährigen hängt wohl davon ab, wie schnell er sich von den Strapazen der Tour erholt.

Für Iseppi besteht auch die Möglichkeit, auch ohne weitere Weltcup-Einsätze nach Peking zu reisen. Rennen seien zwar die besten Trainings, dank reichlich Erfahrung könne sich Cologna aber auch einen anderen Plan zurechtlegen.

02:56 Video Iseppi: «Cologna braucht vor Olympia noch Rennen» Aus Sport-Clip vom 03.01.2022. abspielen