Nach einer reibungslosen Vorbereitung startet Dario Cologna am 2. Dezember in die Saison. Sein Highlight: Die WM in Seefeld.

Dario Cologna hat in seiner Langlauf-Karriere schon viele Erfolge gefeiert: Ein Weltmeister-Titel, 4 Mal Olympia-Gold, 4 Gesamtweltcups und 4 Siege in der Tour de Ski stehen im Palmarès des Bündners.

In der vergangenen Saison machte sich der Bündner gar unsterblich. Mit dem Gold in Pyeongchang wurde er zusammen mit Simon Ammann zum erfolgreichsten Schweizer Olympioniken aller Zeiten. Was will man da noch mehr?

Einige Highlights warten

Sein grosses Ziel in der neuen Saison sei die WM in Seefeld im Februar. «Dort will ich um die Medaillen kämpfen», so Cologna ehrgeizig. Der Gesamtweltcup habe nicht oberste Priorität, bei der Tour de Ski stehe besonders die Etappe im Val Müstair – seinem Heimatort – im Fokus.

Die Basis, um seine Ziele zu erreichen, liegt in der Vorbereitung. Diese sei reibungslos und ohne Krankheiten oder Verletzungen verlaufen. «Es ist aber nach 7 Monaten Training schwierig zu sagen, wo man steht.»

Saisonstart in Norwegen

Eine erste Einordnung holte sich der 32-Jährige daher an der Rollski-Tour in Norwegen. Dort klassierte er sich auf dem 12. Platz. «Früher war mir die Tour wichtig, weil mir ein Sieg dort Selbstvertrauen gab. Das brauche ich nun zwar nicht, aber es gibt mir Motivation.»

Die Saison wird Cologna in Lillehammer und nicht in Ruka beginnen. Einerseits, weil die Rennen in Finnland «nie mein Pflaster gewesen» seien. Anderseits, weil es bis Weihnachten noch viele Rennen gebe und er dafür fit bleiben wolle.

Davos ehrt Cologna Der Name des Bündners ziert neu die Fassade des Langlaufzentrums in Davos. Dessen Neubau dient der Schweizer Elite seit 2 Jahren als Trainingsbasis. «Es ist mir eine grosse Ehre, vor allem weil ich fast täglich hier trainiere und seit über 10 Jahren hier wohne», so Cologna.

Sendebezug: Radio SRF 3, Abendbulletin, 08.11.2018, 18:45 Uhr