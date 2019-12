Legende: Der Schweizer Erfolgsgarant an der Tour de Ski Dario Cologna. Freshfocus

Im mit Sporthöhepunkten vollgepackten Jahreswechsel hat die Tour de Ski mittlerweile ihren festen Platz. Heuer findet das in den Weltcup integrierte Etappenrennen bereits zum 14. Mal statt. Die diesjährige Austragung wartet mit einigen interessanten Neuerungen auf.

3 Austragungsorte und ein spezieller Massenstart

Am zeitlichen Rahmen hat sich nichts geändert. Die Tour startet in der Altjahrswoche am 28. Dezember und findet ihren Abschluss am 5. Januar. Weil sich die Liechtensteiner Stimmbevölkerung im vergangenen August gegen 2 geplante Sprint-Rennen in Vaduz aussprach, gastiert der Langlauf-Tross nur in 3 Ortschaften.

Das Tour-Programm in der Übersicht Ort Datum Disziplin Lenzerheide 28. Dezember 2019 15/10 km Skating Massenstart Lenzerheide 29. Dezember 2019 Skating Sprint Toblach 31. Dezember 2019 15/10 km Skating Toblach 1. Januar 2020 15/10 km Klassisch Verfolgung Val di Fiemme 3. Januar 2020 15/10 km Klassisch Massenstart Val di Fiemme 4. Januar 2020 Klassisch Sprint Val di Fiemme 5. Januar 2020 9 km Skating Massenstart

Eröffnet wird die Tour mit einem Massenstart-Rennen in Lenzerheide. Nach einem Skating-Sprint tags darauf geht es über Silvester und Neujahr für 2 Teilstücke nach Toblach, ehe in Val di Fiemme das grosse Finale ansteht.

Speziell daran: Die 9 Kilometer lange Schlussetappe hinauf zur Alpe Cermis wird in dieser Saison erstmals im Massenstart und nicht wie üblich als Verfolgungsrennen durchgeführt.

Das Schweizer Team

Das Aufgebot von Swiss-Ski umfasst 10 Männer und 4 Frauen. Jovian Hediger und die Biathletin Selina Gasparin werden nur die beiden Rennen in Lenzerheide absolvieren.

Bild 1 / 4 Legende: Jonas Baumann, Livio Bieler, Dario Cologna, Erwan Käser, Beda Klee und Toni Livers (von links oben nach rechts unten). Swiss-Ski Bild 2 / 4 Legende: Roman Furger, Jovian Hediger, Jason Rüesch und Ueli Schnider (von links oben nach rechts unten). Swiss-Ski Bild 3 / 4 Legende: Nadine Fähndrich (links) und Laurien van der Graaff (rechts). Swiss-Ski Bild 4 / 4 Legende: Lydia Hiernickel (links) und Selina Gasparin (rechts). Swiss-Ski

Die grössten Hoffnungen ruhen wenig überraschend auch in diesem Jahr auf Dario Cologna. Ob der Bündner in den Kampf um den Tour-Sieg eingreifen kann, ist nach dem bisherigen Saisonverlauf schwierig zu beurteilen.

Beim Saisonauftakt im finnischen Kuusamo musste Cologna mit Wadenproblemen vorzeitig abreisen.

In Davos meldete er sich dann aber mit einem starken 3. Rang über 15 km Skating zurück. Die Formkurve zeigt also nach oben.

Als Rekordsieger mit insgesamt 4 Titeln (2009, 2011, 2012, 2018) ist mit Cologna sicherlich zu rechnen – vorausgesetzt er übersteht die 7 Etappen innert 9 Tagen ohne gesundheitliche Probleme.

Norwegische Topfavoriten

Die internationale Konkurrenz ist in einem Jahr ohne Grossanlass indes gross. Sowohl bei den Männern wie auch bei den Frauen führt der Sieg über Norwegen. An Titelverteidiger Johannes Kläbo sowie der in dieser Saison in den Distanzrennen noch ungeschlagenen Therese Johaug führt kaum ein Weg vorbei.

Übersicht Tour de Ski Männer

Frauen

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 21.12.19, 13:35 Uhr