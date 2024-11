Frida Karlsson gewinnt in Kuusamo das 1. Langlauf-Rennen mit grossem Vorsprung.

Bei ihrem Weltcup-Comeback steht Therese Johaug über 10 km klassisch bereits wieder auf dem Podest.

Bei den Männern sorgt Iivo Niskanen für einen Heimsieg und die beiden Schweizer Starter überzeugen.

Zweieinhalb Jahre war Therese Johaug weg vom Weltcup-Geschehen. Die frühere Dominatorin – die Norwegerin ist vierfache Olympiasiegerin, 14-fache Weltmeisterin und hat 82 Einzel-Rennen im Weltcup gewonnen – ist seit Mai 2023 Mutter.

In Kuusamo kehrte die inzwischen 36-Jährige auf die grosse Langlaufbühne zurück – und landete prompt wieder auf dem Podest. Johaug hatte über 10 km klassisch einen verhaltenen Start gezeigt und lag bei Rennhälfte als Vierte noch ausserhalb der Top 3. Doch auf den zweiten 5 km machte die Norwegerin noch 2 Positionen gut und klassierte sich als Zweite.

Ohne Chance blieb Johaug einzig gegen die Siegerin Frida Karlsson. Die Schwedin lag bereits bei der 1. Zwischenzeit in Führung und baute ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Im Ziel lag die 25-Jährige satte 46,5 Sekunden vor der Konkurrenz. So überlegen hatte auch Johaug die Rennen vor ihrer Babypause gewonnen. Platz 3 ging an Astrid Oeyre Slind (NOR), die knapp 8 Sekunden auf ihre Landsfrau einbüsste.

Schweizer Frauen-Trio in den Punkten

Für die Schweiz war in Abwesenheit von Nadine Fähndrich – sie konzentriert sich auf den Sprint vom Samstag – mit Anja Weber, Nadja Kälin und Desirée Steiner ein Trio am Start. Weber zeigte einen guten Wettkampf und gewann als 28. die ersten 26 Weltcuppunkte des Winters. Auch Kälin (36.) und Steiner (45.) punkteten.

Männer: Niskanen siegt – Klee auf Rang 17

Im Männer-Rennen stellte der Einheimische Iivo Niskanen einmal mehr unter Beweis, dass er in der klassischen Technik zu den Weltbesten gehört. Der Finne entschied das 10-km-Rennen für sich und feierte dabei seinen 9. Sieg im Weltcup. Alle Triumphe feierte Niskanen in seiner Parade-Sparte, 7 davon in seiner Heimat. Hinter Niskanen klassierten sich gleich 5 Norweger.

Für Swiss-Ski gingen Beda Klee und Cyril Fähndrich ins Rennen und das Schweizer Duo vermochte zu überzeugen. Klee klassierte sich auf dem 17. Schlussrang, Fähndrich erreichte den 20. Platz. Im Vorjahr war Klee als Elfter sogar noch weiter vorne in der Rangliste zu finden gewesen. Fähndrich lag vor der letzten Zwischenzeit bei 8,1 km noch eine Sekunde vor seinem Landsmann, büsste jedoch bis ins Ziel noch entscheidend an Terrain ein.