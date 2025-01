Nadine Fähndrich belegt beim Klassik-Sprint in Les Rousses (FRA) den 8. Schlussrang.

Die Luzernerin wird im Halbfinal leicht aus dem Tritt gebracht und verpasst den Final-Einzug.

Die Siege gehen an Kristine Stavaas Skistad (NOR) und Edvin Anger (SWE).

Bis zum Halbfinal lief für Nadine Fähndrich in Les Rousses alles nach Plan: Sicherer 6. Platz in der Qualifikation, lockerer Sieg im Viertelfinal.

In der Vorschlussrunde sah sich die 29-Jährige einer schwedisch-deutschen Übermacht gegenüber. Zwar lief Fähndrich clever und hielt sich immer vorne, ohne als Leaderin Kraft zu verpulvern. In der letzten Linkskurve hielt sie die Innenseite, doch gab es eine leichte Berührung mit Maja Dahlqvist (SWE), einen kleinen Verschneider, und ihr Tempo war weg. In die zweite Reihe zurückgespült, fehlte ihr die Kraft zum Konter.

Skistad gewinnt

Fähndrich fuhr als 4. über die Ziellinie. Weil der andere Halbfinal schneller gelaufen wurde, reichte es der Schweizerin auch nicht als «Lucky Loser» über die Zeit.

Im Final setzte sich die Norwegerin Kristine Stavaas Skistad vor den Schwedinnen Dahlqvist und Jonna Sundling durch. Anja Weber und Alina Meier hatten als jeweils 5. ihres Viertelfinals in der 1. K.o.-Runde die Segel streichen müssen.

Näff und Alder in der Quali out

Bei den Männern war mit dem 21-jährigen Noe Näff und dem 20-jährigen Roman Alder ein Schweizer Nachwuchsduo am Start. Beide liefen in der Qualifikation respektabel, verpassten aber den Einzug in die K.o.-Phase um 8 respektive 13 Zehntel.

Die besten Schweizer Sprinter Janik Riebli und Valerio Grond, der nach der Tour de Ski erkrankt war, waren nicht nach Les Rousses gereist. Ihr Fokus gilt dem Weltcup im Engadin vom kommenden Wochenende.

Anger schlägt Norweger-Trio

Der Schwede Edvin Anger nutzte die Abwesenheit von Sprint-Dominator Johannes Hösflot Kläbo (NOR) zu seinem ersten Weltcupsieg. Der 22-Jährige lief im Final offensiv und widerstand dem Überholversuch von Ansgar Evensen (NOR). Rang 3 ging an Erik Valnes (NOR), der einen Hundertstel vor Landsmann Even Northug den letzten Platz auf dem Treppchen erklomm.

So geht es weiter

Am Sonntag stehen in Les Rousses die Massenstart-Rennen über 20 km an. SRF überträgt das Frauen-Rennen ab 11:15 Uhr im kommentierten Livestream. Das Männer-Rennen folgt um 15:45 Uhr auf SRF zwei.

Resultate