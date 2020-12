Nadine Fähndrich verpasst die Top 10 in Davos nur knapp. Die restlichen Schweizerinnen bleiben ohne Punkte. Der Sieg geht an Rosie Brennan.

Bis 2 km vor dem Ziel sah es mit Rang 7 nach einem Top-10-Rang aus für Nadine Fähndrich. Die 25-Jährige zeigte beim Rennen in Davos über die 10 km in der freien Technik ein ansprechendes Rennen, brach aber in der Schlussphase etwas ein. Am Ende lief die Luzernerin auf Platz 12. Die Top 10 verpasste sie um 10 Sekunden. Die restlichen Schweizerinnen klassierten sich allesamt ausserhalb der Punkteränge.

Den Sieg holte sich, wie schon am Samstag im Sprint, die US-Amerikanerin Rosie Brennan. Julia Belorukowa (RUS) und Hailey Swirbul (USA) komplettierten das Podest. Dank ihren 2 Siegen in Davos und der Abwesenheit von Leaderin Therese Johaug übernimmt Rosie Brennan die Führung im Gesamtweltcup.