Janik Riebli glänzt beim Weltcup-Sprint der Langläufer in Livigno mit Platz 3.

Neben dem 24-Jährigen überzeugt auch Valerio Grond, der ebenfalls bis in den Final vorstösst.

Nadine Fähndrich verpasst das Podest bei den Frauen als Vierte knapp.

Janik Riebli hat beim Weltcup-Sprint in Livigno ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Der Obwaldner qualifizierte sich erstmals überhaupt für einen Final und krönte seine Leistung prompt mit einem Podestplatz. Der gelernte Landwirt hatte seine gute Form in den letzten Wochen angedeutet. In Davos lief er auf Rang 11, an der Tour de Ski im Val Müstair auf Platz 7.

In Livigno musste sich Riebli nur den beiden Sprintspezialisten Johannes Kläbo (NOR) und Richard Jouve (FRA) geschlagen geben. Nachdem der 24-Jährige in der Qualifikation mit der sechstbesten Zeit überzeugt hatte, kam er sowohl im Viertel- wie auch im Halbfinal jeweils als Zweiter weiter.

Erfreulich war aus Schweizer Sicht auch das Abschneiden von Valerio Grond, der sich ebenfalls für den Final der besten 6 qualifizierte. Der Bündner lief auf Platz 5 und realisierte wie Riebli sein bestes Weltcup-Ergebnis.

Fähndrich von drei Schwedinnen geschlagen

Von der Tour de Ski gut erholt hat sich Nadine Fähndrich gezeigt. Die dreifache Saisonsiegerin im Sprint stellte ihre Stärke auch in den italienischen Alpen unter Beweis und zog zum 15. Mal in ihrer Karriere in den Final der Top 6 ein.

Dort bekam es die Luzernerin neben Julia Kern (USA) gleich mit 4 Schwedinnen zu tun. Fähndrich warf auf der leicht ansteigenden Zielgeraden alles rein, konnte am Ende mit Linn Svahn aber nur eine aus dem schwedischen Quartett sowie die Amerikanerin hinter sich lassen und lief auf Rang 4. Auf das Podest fehlten der Schweizerin am Ende nur 0,17 Sekunden.

Den Sieg sicherte sich Jonna Sundling, die ihre beiden Teamkolleginnen Maja Dahlqvist und Emma Ribon hinter sich liess.