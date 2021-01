Legende: Johannes Kläbo Der Norweger will auf der Loipe wieder angreifen. Keystone

Langlauf: Kläbo bestreitet ab Ende Januar wieder Rennen

Johannes Kläbo kehrt nach seiner freiwilligen Corona-Pause in den Weltcup zurück. Der 24-Jährige plane Starts bei den Rennen in Lahti am 23./24. Januar und eine Woche später in Falun, sagte der norwegische Sprinttrainer Arild Monsen. Kläbo hatte nach seinem Gesamtsieg bei der Minitour in Kuusamo zum Saisonstart auf Davos und Dresden sowie auf die laufende Tour de Ski verzichtet. Begründet hatte er seine Absage mit der unsicheren Pandemie-Lage. In Lahti will sich Kläbo einen Platz im norwegischen Team für das WM-Rennen über 30 km sichern.

Bob: Weltcup in Winterberg ohne Letten

Die lettischen Bob-Athleten werden corona-bedingt nicht am Weltcup am kommenden Wochenende in Winterberg teilnehmen. Im Team seien «einige Covid-19-Fälle» festgestellt worden. Folglich seien auch andere Athleten und Betreuer in Selbstisolation geschickt worden. Auf der Bahn in Deutschland werden am 9./10. Januar Rennen im Bob- und Skeleton-Weltcup ausgetragen. Bei diesen werden zugleich auch die Europameister gekürt.