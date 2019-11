Auch als 33-Jähriger und mit viel Erfahrung im Gepäck herrscht bei Dario Cologna immer noch Ungewissheit. «Vor dem ersten Vergleich mit der Weltelite weiss ich nie genau, wo ich stehe«, sagt der Bündner vor dem Auftakt am Freitag in Kuusamo.

Mit den letzten paar Saisonstarts war der 4-fache Olympiasieger nicht zufrieden. «Die waren nicht so super», gibt Cologna zu. Nun kann er jedoch auf eine tolle Vorbereitung zurückblicken.

Cologna setzt auf Konstanz

«Es war ein wirklich guter Sommer, ich habe gut trainiert», sagt der 33-Jährige. Grosse Veränderungen habe er nicht vorgenommen. «Viel und hart trainieren – das ist letztendlich der einzige Weg, um schnell zu sein.»

Der Bündner blickt deshalb zuversichtlich auf die kommende Saison – auch wenn sie ohne richtigen «Höhepunkt» über die Bühne gehen wird. Ohne WM und ohne Olympische Spiele freut sich Cologna aber auf andere Highlights. «Die Heimrennen in Davos und Lenzerheide werden sicher speziell. Dort will ich gut abschneiden.»

Doch zuerst konzentriert sich Cologna auf die Rennen in Finnland und darauf, wieder einmal einen guten Saisonstart hinzulegen. «Wenn ich in die Plätze 10 bis 15 reinlaufe, ist das für mich ein solider Start», sagt er.

Auch für die Frauen gilt es ernst

Wie die Männer starten auch die Frauen am Freitag um 12:30 Uhr mit einem klassischen Sprint in die Langlauf-Saison. Der Schweizer Teamleaderin Laurien van der Graaff wird in Finnland am meisten zugetraut.

Sendebezug: Radio SRF 4, 28.11.2019, 17:45 Uhr