Carlos Alcaraz und Aryna Sabalenka sahnen bei den Laureus Sports Awards in Madrid ab. Catherine Debrunner geht leer aus.

Legende: Sahnen an den Laureus Sports Awards ab Carlos Alcaraz und Aryna Sabalenka. Keystone/AP Photo/Manu Fernandez

Carlos Alcaraz und Aryna Sabalenka wurden bei der Preisverleihung in Madrid als Sportler und Sportlerin des Jahres ausgezeichnet, wobei der 22-jährige Alcaraz zum jüngsten Gewinner in der wichtigsten Kategorie avancierte. Wie dem Spanier wurde auch der Belarussin diese Ehre zum ersten Mal zuteil.

Die Auszeichnung als Mannschaft des Jahres ging an Paris Saint-Germain. Weitere Laureus-Preise erhielten unter anderen der englische Formel-1-Weltmeister Lando Norris (Durchbruch des Jahres) sowie der nordirische Golfer Rory McIlroy (Comeback des Jahres).

Debrunner geht leer aus

Der Award für den Para-Sportler des Jahres, für den wie im Vorjahr die Ostschweizerin Catherine Debrunner nominiert war, ging an den brasilianischen Schwimmer Gabriel Araujo.

Die Auszeichnungen wurden von einer Jury aus 69 Sportlerinnen und Sportler der Laureus Academy vergeben, der auch der Schweizer Rad-Olympiasieger Fabian Cancellara angehört.