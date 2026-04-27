 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Mehrere Weltmeister besiegt Greaves gewinnt als erste Frau offenes Darts-Profiturnier

Beau Greaves schreibt bei der Players Championship in Milton Keynes Geschichte in ihrer Sportart.

27.04.2026, 20:49

Teilen
Frau jubelt bei Dart-Turnier, Mann mit Mikrofon im Hintergrund.
Legende: Überraschte auch sich selbst Beau Greaves. imago images/Action Plus

Dartsspielerin Beau Greaves hat als erste Frau ein offenes Turnier auf der PDC-Tour gewonnen. Die 22-jährige Britin triumphierte am Montag beim elften Event der Players Championship in Milton Keynes. Im Final setzte sich Greaves gegen den früheren Weltmeister Michael Smith (England) mit 8:7 durch, sie entschied das Match mit einem 142er-Checkout.

«Ich kann es nicht glauben, ich bin so stolz», sagte Greaves nach ihrem Coup. «Ich bin wirklich schwer ins Jahr reingekommen. Das ist jetzt ein kompletter Schock.»

Sich selbst widerlegt

Greaves widerlegte sogar ihre eigenen Annahmen. Noch 2024 hatte sie geäussert, Frauen könnten «niemals mit den Männern mithalten. Ich glaube einfach nicht, dass wir jemals gut genug sein werden, um gegen Spieler wie Luke Humphries, Michael van Gerwen und Luke Littler anzutreten».

Auf dem Weg zum Turniersieg hatte Greaves mit Gary Anderson (Schottland) und Rob Cross (England) weitere Weltmeister besiegt. Im Februar hatte Greaves bereits den ersten Neundarter einer Frau auf der PDC-Tour geworfen.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)