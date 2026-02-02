Während den Olympischen Winterspielen Milano Cortina 2026 führt SRF vom 7. – 22. Februar 2026 täglich einen Zuschauer-Wettbewerb durch. Machen Sie mit, es gibt tolle Preise zu gewinnen!

Die Wettbewerbsfragen werden im Olympia-Programm «Milano Cortina live» auf SRF zwei bekanntgegeben.

Teilnahmemöglichkeiten

Per Anruf auf 0901 44 55 01 oder 0901 44 55 02 (CHF1.20/Anruf)

oder mit dem Gratisteilnahmeformular

Wettbewerbspreise

Hauptpreis – Verlosung am 22. Februar 2026

Einen exklusiven Skitag für zwei Personen mit Slalom-Weltmeister Loïc Meillard, inklusive 20‘000 Franken für das gesamte Sortiment; offeriert von Ochsner Sport

Tagespreis – Verlosung täglich vom 7. - 22. Februar 2022

Ein Winterwochenende in den Schweizer Bergen für zwei Personen im Wert von 1000 Franken; offeriert von der Allianz

Gewinnerinnen und Gewinner

Werden nach Möglichkeit am TV bekanntgegeben - zusammen mit der Auflösung der Wettbewerbsfrage - und auf dieser Seite publiziert. Die Preisübergabe erfolgt durch die Preis-Sponsoren bis ca. zwei Wochen nach Ende der Olympischen Winterspiele resp. nach Erhalt der Wohnsitzbestätigung (Hauptpreis, siehe Teilnahmebedingungen).

Datum Gewinnerinnen und Gewinner Winterwochenende 7. Februar 2026 Vorname Name, Ort

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeschluss ist täglich um 22:00 Uhr, am 22.02.2026 bereits um 16:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden nach Zufallsprinzip in einem ordentlichen Ziehungsverfahren mit gleichen Gewinnchancen unter allen regulär per Anruf und Gratis-Internetformular eingegangenen Teilnahmen mit richtiger Antwort ermittelt. Der Hauptpreis wird am Ende der Olympischen Winterspiele unter sämtlichen Teilnahmen ermittelt. Kann eine Gewinnerin oder ein Gewinner nicht innert nützlicher Frist kontaktiert werden, bleibt eine erneute Ziehung vorbehalten. Mitarbeitende von SRF, RTS und RSI sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Die Teilnahme von Minderjährigen setzt das Einverständnis der gesetzlichen Vertreter voraus. Unberechtigte oder durch systematische Manipulation oder unfaire Mittel erzeugte Teilnahmen, werden von der Verlosung ausgeschlossen. Naturalpreise sind nicht in bar eintauschbar. Bei Naturalgewinnen, die den Wert von CHF 1000 (Hauptpreis) übersteigen, ist vor der Gewinnübergabe eine Wohnsitzbestätigung der Gewinnerin oder des Gewinners erforderlich. Sobald die Wohnsitzbestätigung vorliegt, darf der Naturalgewinn überreicht werden. Der Gewinn ist in der persönlichen Steuererklärung zu deklarieren. Alle Gewinnerinnen und Gewinner werden nach Möglichkeit am TV und im Internet bekanntgegeben, und persönlich benachrichtigt. Die Preise bleiben bis zur Übergabe an die Gewinnerinnen und Gewinner im Besitz der Preisgeber. Daten von Teilnehmenden werden nur für die Durchführung dieses Wettbewerbs verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Die Kontaktadressen der Gewinnerinnen und Gewinner werden zum Zwecke der Preisübergabe dem Preis-Sponsor mitgeteilt. Es gelten die Datenschutzbestimmungen von SRF. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. SRF behält sich vor die Teilnahmebedingungen jederzeit anzupassen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.