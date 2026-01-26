Nun ist es offiziell: Federica Brignone wird bei den olympischen Ski-Rennen in Cortina d'Ampezzo antreten.

Legende: Strahlt sie auch bei den Olympischen Spielen? Federica Brignone. EPA/ANDREA SOLERO

Die 35-jährige Riesenslalom-Weltmeisterin ist eine von 109 Athletinnen und Athleten, die am Montag für die Ende kommender Woche beginnenden Spiele von Italiens Wintersportverband FISI nominiert wurden. Federica Brignone will dort nicht nur in ihrer Lieblingsdisziplin, sondern auch in der Abfahrt und im Super-G starten.

Die FISI bestätigte zudem, dass Brignone, die bei der Eröffnungsfeier am 6. Februar eine der Fahnenträgerinnen sein wird, zum letzten Weltcupwochenende vor den Winterspielen nach Crans-Montana reisen wird. Dort stehen eine Abfahrt und ein Super-G – und damit ihre Rückkehr in die Speed-Disziplinen – an.

Comeback 292 Tage nach schwerem Unfall

Auf einen Start im tschechischen Spindlermühle hatte Brignone zuletzt verzichtet. Brignone hatte sich erst vor rund einer Woche im Weltcup mit einem starken sechsten Platz im Riesenslalom am Kronplatz zurückgemeldet – 292 Tage nach ihrem schweren Unfall bei den italienischen Meisterschaften, bei dem sie einen Schien- und Wadenbeinbruch sowie einen Kreuzbandriss erlitten hatte.