Bei Milano Cortina 2026 treten erstmals in der olympischen Geschichte 2 Gastgeberstädte auf. Die 25. Winterspiele vom 6. bis 22. Februar erstrecken sich aber über ein weitaus grösseres Gebiet.

Olympia: Was findet wo statt?

Involviert in die Austragung der Winterspiele sind nicht nur die beiden Kernzentren:

Milano – mit 1,4 Mio. Einwohnern die zweitgrösste Stadt Italiens sowie die Metropole der Lombardei

– mit 1,4 Mio. Einwohnern die zweitgrösste Stadt Italiens sowie die Metropole der Lombardei Cortina d'Ampezzo – mit 6000 Einwohnern ein renommierter Wintersportort in Venetien

Die beiden Orte geben dem Olympia-Projekt den Namen. Effektiv stemmen aber 8 Orte bzw. 5 sogenannte Cluster (Cortina/Mailand/Val di Fiemme/Veltlin/Verona), verteilt auf 15 Wettkampfstätten in Norditalien, den Anlass. Wir verschaffen Ihnen einen Überblick – klicken Sie sich dafür auch durch den Bilderbogen:

Biathlon-Mekka schlechthin. In Antholz gibt es eine Kapazität für 19'000 Zuschauende.

Curling-Schauplatz mit toller Kulisse. Insgesamt können 3500 Fans pro Session die 3 Olympia-Entscheidungen, eingebettet in die Dolomiten, verfolgen.

Eiskanal von 1,75 km Länge. Die Bahn ist auf den letzten Drücker in Cortina entstanden. 5500 Leute können die Rennen entlang der Strecke verfolgen.

Luftakrobatik in Livigno. Die Aerials-Spezialisten waren hier schon vor einem Jahr für das Weltcup-Finale zu Gast. Vor Ort hat's Platz für 3000 Zaungäste.

Rampe im Snowpark. Hier gibt's die Vielfalt des olympischen Programms mit einem Brett und auch zwei Latten an den Füssen zu sehen – 8400 Fans inklusive.

Das Zuhause der AC Milan und von Inter. Der Grossteil der Eröffnungsfeier geht im legendären Stadion über die Bühne. 77'000 können live im San Siro dabei sein.

Mehrzweckbau namens Unipol Forum in Assago. Im Inneren können 11'500 Besucherinnen und Besucher Stimmung bei den Short-Track- und Eiskunstlauf-Wettbewerben verbreiten.

In diesem Oval wird's rund zu- und hergehen. Eisschnelllaufen im Komplex des Milano Ice Park ist möglich vor den Augen von 7500 Fans.

Ein Monsterbau mit Tücken. Die Eisarena mit einem Fassungsvermögen von 14'000 Plätzen ist neu errichtet worden.

Zweiter Schauplatz für die Jagd nach dem Puck. In der Rho Ice Hockey gibt's es eine kleine Anzahl an Eishockeypartien. Die Zuschauerkapazität beträgt 5800.

Zentrale Stätte des Wintersports. Auf der Anlage in Predazzo gibt es für maximal 15'000 Zuschauende 6 Skisprung-Konkurrenzen und jeweils der eine Wettkampfteil der Nordisch Kombinierer zu sehen.

Tradition aber auch Moderne auf der Stelvio. Wie eigentlich immer in der Altjahrswoche sind hier die Skirennfahrer und erstmals unter dem Dach der 5 farbigen Ringe auch die Mountaineering-Spezialisten zu Gast. Die Tribünen können mit 7000 (Ski) bzw. 4000 Fans gefüllt werden.

Bestens bekannt vom Ski-Weltcup der Frauen. Im Zielgelände können sich 7000 Gäste einfinden, wenn die Skirennfahrerinnen im Dolomitenmassiv um die Olympiamedaillen fahren.

Die Stätte für 12 Langlauf-Rennen. Rundum erstrecken sich über 19 km Loipen, in den Kessel rein können 15'000 Leute.

Antiker Charakter. Bei der Schlussfeier in Verona werden 12'000 Zuschauende erwartet. Die 30 Jahre nach Christus erbaute Arena war einst Stätte von Gladiatorenkämpfen.

Biathlon-Arena in Antholz

Der Wettkampfort nahe der österreichischen Grenze hat Tradition im Weltcup und war schon mehrfach WM-Schauplatz. Curling-Stadion in Cortina

Erbaut worden ist die Anlage für die Winterspiele Cortina d'Ampezzo 1956, wo damals die Eröffnung und die Eiskunstlauf-Wettbewerbe stattfanden. Längst fand eine umfassende Modernisierung statt. Sliding-Centre in Cortina

Das Herzstück für die Disziplinen Bob, Rodeln und Skeleton wurde nach langem Hin und Her auf dem Gelände der historischen Bahn errichtet und in Rekordzeit für über 110 Mio. Schweizer Franken erst kurzfristig fertiggestellt. Aerials- und Moguls-Park in Livigno

Am Südwesthang des Livigno-Tals fanden bereits das Freeski-Weltcup-Finale und weitere Testwettkämpfe statt. Das Zollfrei-Paradies liegt hinter der Grenze zum Engadin, weshalb sich der Kanton Graubünden für ein grosses Aufkommen an Olympia-Touristen gerüstet hat. Snowpark in Livigno

Im gleichen Gebiet unterhalb der Bergstation der Gondelbahn Carosello 3000 sind nebst den Snowboard-Profis die Freeski-Cracks im Skicross, Slopestyle, Big Air und in der Halfpipe am Werk. San Siro in Mailand

Der Fussballtempel ist der Ausgangspunkt: Hier findet am Freitag, 6. Februar, der Hauptteil der Eröffnungszeremonie statt (live ab 19:00 Uhr bei SRF zwei zu sehen). Infolge der dezentralen Lage und weiten Anreisewege, werden 3 weitere Orte (Cortina/Livigno/Predazzo) integriert. Ice Skating Arena in Mailand

Die Mehrzweckhalle ist das temporäre sportliche Zuhause im Short Track und Eiskunstlauf. Speed Skating Stadium in Mailand

Dieses Oval bildet die Bühne im Eisschnelllaufen. Santagiulia Ice Hockey Arena in Mailand

Nicht ohne Nebengeräusche ist der Komplex im Südosten der Stadt von einem privaten Investor extra für Milano Cortina 2026 errichtet worden. Bei der Rückkehr der NHL-Profis ins Olympia-Turnier wird sich die Eisqualität erst noch bewähren müssen. Rho Ice Hockey Arena in Mailand

Eishockeypartien finden ebenso am Standort in der Nähe des ehemaligen Expo-2015-Geländes statt. Skisprungstadion in Predazzo

In der Stadt in der Provinz Trient liegt das italienische Leistungszentrum im Skispringen und der Nordischen Kombination – entsprechend gelangen auf dem Gelände, das sich über 3000 Quadratmeter erstreckt, diese beiden Disziplinen zur Austragung. Piste Stelvio in Bormio

Auf der traditionellen Ski-Weltcup-Strecke (3442 m Länge & 1023 m Höhenunterschied) tragen die Männer die Rennen aus. Geschichte schreibt das Stelvio-Skizentrum auch, weil hier die Feuertaufe von Ski Mountaineering stattfinden wird. Piste Tofane in Cortina

Der Name Tofane steht für eine der markantesten Berggruppen der östlichen Dolomiten. Der Frauen-Weltcup gastiert hier jährlich, 2021 fand die alpine Ski-WM statt. Auf dieser Strecke (2560 m Länge & 750 m Höhenunterschied) werden die Skirennfahrerinnen herunterrasen. Langlauf-Zentrum in Tesero

Das im Val di Fiemme gelegene Stadion ist ein Wahrzeichen. Letztmals beherbergte man 2013 die Nordisch-WM. Olympic Arena in Verona

Im römischen Amphitheater wird am 22. Februar der Vorhang fallen. Dann heisst es bei der Schussfeier Abschied nehmen von Milano Cortina 2026, dem Ausrichter der 25. Winterspiele.

