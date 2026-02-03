 Zum Inhalt springen

Ski Alpin bei Olympia 2026 Schweizer Medaillengarant weg – dafür kommt die Team-Kombi

Anders als an Olympia vor 4 Jahren finden in Milano Cortina nur 10 statt 11 Wettbewerbe im Ski Alpin statt.

03.02.2026, 11:53

Schweizer Team jubelt auf Podium vor Schweizer Flagge.
Legende: Sehen wir ein solches Podest auch an Olympia? Der Schweizer Dreifachsieg in der Team-Kombination an der WM 2025. Sven Thomann/Blick/freshfocus

Das IOC hat das Ski-Alpin-Programm für die Olympischen Winterspiele in Milano Cortina modifiziert und abgespeckt: Die Kombination und der geschlechterübergreifende Team-Event werden gestrichen, dafür rückt je eine Team-Kombination nach.

Vor allem der Rausschmiss der Kombination dürfte das Schweizer Team schmerzen. Bei den vergangenen 4 Winterspielen landete in diesem Wettbewerb immer mindestens eine Schweizerin oder ein Schweizer auf dem Podest (3x Gold, 1x Silber, 2x Bronze). In Peking sorgten Michelle Gisin und Wendy Holdener gar für einen Doppelsieg. Und beim 2018 eingeführten Mixed Event holte das Schweizer Team auf Anhieb Gold.

Team-Kombination ins Glück?

Die Einführung der Team-Kombination wird den Schweizer Athletinnen und Athleten hingegen wohl keine Kopfschmerzen bereiten. Wir erinnern: Bei der Premiere dieses Events an der WM 2025 in Saalbach gab's bei den Männern einen Schweizer Dreifachsieg. Zudem wurde Holdener an der Seite von Lara Gut-Behrami WM-Zweite.

Schweizer Olympiamedaillen in den gestrichenen Disziplinen

  • Bild 1 von 9. Frauen-Kombination in Peking 2022. Michelle Gisin (r./Gold) und Wendy Holdener (Silber). Bildquelle: Keystone/Jean-Christophe Bott.
    Zwei Skirennläuferinnen mit Medaillen und Skiern, Olympische Spiele 2022.
  • Bild 2 von 9. Frauen-Kombination in Pyeongchang 2018. Michelle Gisin (l./Gold) und Wendy Holdener (Bronze). Bildquelle: Keystone/Gian Ehrenzeller.
    Zwei Athletinnen in roten Jacken mit Medaillen.
  • Bild 3 von 9. Team Event in Pyeongchang 2018. Ramon Zenhäusern, Wendy Holdener, Daniel Yule, Denise Feierabend und Luca Aerni (v.l./Gold). Bildquelle: Keystone/Gian Ehrenzeller.
    Fünf Menschen in roten Jacken mit Medaillen auf der Bühne.
  • Bild 4 von 9. Männer-Kombination in Sotschi 2014. Sandro Viletta (Gold). Bildquelle: Keystone/Jean-Christophe Bott.
    Mann mit Pelzmütze hält Goldmedaille bei Olympischen Spielen 2014.
  • Bild 5 von 9. Männer-Kombination in Vancouver 2010. Silvan Zurbriggen (Bronze). Bildquelle: Keystone/Alessandro Della Bella.
    Person in roter Jacke und Mütze hält eine Medaille.
  • Bild 6 von 9. Frauen-Kombination in Lillehammer 1994. Vreni Schneider (Silber). Bildquelle: Keystone/Str.
    Vreni Schneider hält Silbermedaille im Skifahren.
  • Bild 7 von 9. Männer-Kombination in Albertville 1992. Sandro Locher (Bronze). Bildquelle: Keystone/Karl Mathis.
    Person mit Medaille und Blumenstrauss, lächelt.
  • Bild 8 von 9. Männer-Kombination in Calgary 1988. Paul Accola (Bronze). Bildquelle: Keystone/Str.
    Paul Accola telefoniert im Zielraum.
  • Bild 9 von 9. Frauen-Kombination in Calgary 1988. Brigitte Oertli (l./Silber) und Maria Walliser (r./Bronze). Bildquelle: Imago/Magic.
    Drei Athletinnen auf dem Podium mit Medaillen.
Olympia-Programm Ski Alpin

Box aufklappen Box zuklappen

Samstag, 07.02.
11:30 Uhr: Männer, Abfahrt

Sonntag, 08.02.
11:30 Uhr: Frauen, Abfahrt

Montag, 09.02.
10:30 Uhr: Männer, Team-Kombination, Abfahrt
14:00 Uhr: Männer, Team-Kombination, Slalom

Dienstag, 10.02.
10:30 Uhr Frauen, Team-Kombination, Abfahrt
14:00 Uhr: Frauen, Team-Kombination, Slalom

Mittwoch, 11.02.
11:30 Uhr: Männer, Super-G

Donnerstag, 12.02.2
11:30 Uhr: Frauen, Super-G

Samstag, 14.02.
10:00 Uhr: Männer, Riesenslalom, 1. Lauf
13:30 Uhr: Männer, Riesenslalom, 2. Lauf

Sonntag, 15.02.
10:00 Uhr: Frauen, Riesenslalom, 1. Lauf
13:30 Uhr: Frauen, Riesenslalom, 2. Lauf

Montag, 16.02.
10:00 Uhr: Männer, Slalom, 1. Lauf
13:30 Uhr: Männer, Slalom, 2. Lauf

Mittwoch, 18.02.
10:00 Uhr: Frauen, Slalom, 1. Lauf
13:30 Uhr: Frauen, Slalom, 2. Lauf

SRF überträgt alle Rennen live.

Olympia-Service

