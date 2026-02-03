Das IOC hat das Ski-Alpin-Programm für die Olympischen Winterspiele in Milano Cortina modifiziert und abgespeckt: Die Kombination und der geschlechterübergreifende Team-Event werden gestrichen, dafür rückt je eine Team-Kombination nach.
Vor allem der Rausschmiss der Kombination dürfte das Schweizer Team schmerzen. Bei den vergangenen 4 Winterspielen landete in diesem Wettbewerb immer mindestens eine Schweizerin oder ein Schweizer auf dem Podest (3x Gold, 1x Silber, 2x Bronze). In Peking sorgten Michelle Gisin und Wendy Holdener gar für einen Doppelsieg. Und beim 2018 eingeführten Mixed Event holte das Schweizer Team auf Anhieb Gold.
Team-Kombination ins Glück?
Die Einführung der Team-Kombination wird den Schweizer Athletinnen und Athleten hingegen wohl keine Kopfschmerzen bereiten. Wir erinnern: Bei der Premiere dieses Events an der WM 2025 in Saalbach gab's bei den Männern einen Schweizer Dreifachsieg. Zudem wurde Holdener an der Seite von Lara Gut-Behrami WM-Zweite.
Schweizer Olympiamedaillen in den gestrichenen Disziplinen
-
Bild 1 von 9. Frauen-Kombination in Peking 2022. Michelle Gisin (r./Gold) und Wendy Holdener (Silber). Bildquelle: Keystone/Jean-Christophe Bott.
-
Bild 2 von 9. Frauen-Kombination in Pyeongchang 2018. Michelle Gisin (l./Gold) und Wendy Holdener (Bronze). Bildquelle: Keystone/Gian Ehrenzeller.
-
Bild 3 von 9. Team Event in Pyeongchang 2018. Ramon Zenhäusern, Wendy Holdener, Daniel Yule, Denise Feierabend und Luca Aerni (v.l./Gold). Bildquelle: Keystone/Gian Ehrenzeller.
-
Bild 4 von 9. Männer-Kombination in Sotschi 2014. Sandro Viletta (Gold). Bildquelle: Keystone/Jean-Christophe Bott.
-
Bild 5 von 9. Männer-Kombination in Vancouver 2010. Silvan Zurbriggen (Bronze). Bildquelle: Keystone/Alessandro Della Bella.
-
Bild 6 von 9. Frauen-Kombination in Lillehammer 1994. Vreni Schneider (Silber). Bildquelle: Keystone/Str.
-
Bild 7 von 9. Männer-Kombination in Albertville 1992. Sandro Locher (Bronze). Bildquelle: Keystone/Karl Mathis.
-
Bild 8 von 9. Männer-Kombination in Calgary 1988. Paul Accola (Bronze). Bildquelle: Keystone/Str.
-
Bild 9 von 9. Frauen-Kombination in Calgary 1988. Brigitte Oertli (l./Silber) und Maria Walliser (r./Bronze). Bildquelle: Imago/Magic.
Olympia-Programm Ski Alpin
Samstag, 07.02.
11:30 Uhr: Männer, Abfahrt
Sonntag, 08.02.
11:30 Uhr: Frauen, Abfahrt
Montag, 09.02.
10:30 Uhr: Männer, Team-Kombination, Abfahrt
14:00 Uhr: Männer, Team-Kombination, Slalom
Dienstag, 10.02.
10:30 Uhr Frauen, Team-Kombination, Abfahrt
14:00 Uhr: Frauen, Team-Kombination, Slalom
Mittwoch, 11.02.
11:30 Uhr: Männer, Super-G
Donnerstag, 12.02.2
11:30 Uhr: Frauen, Super-G
Samstag, 14.02.
10:00 Uhr: Männer, Riesenslalom, 1. Lauf
13:30 Uhr: Männer, Riesenslalom, 2. Lauf
Sonntag, 15.02.
10:00 Uhr: Frauen, Riesenslalom, 1. Lauf
13:30 Uhr: Frauen, Riesenslalom, 2. Lauf
Montag, 16.02.
10:00 Uhr: Männer, Slalom, 1. Lauf
13:30 Uhr: Männer, Slalom, 2. Lauf
Mittwoch, 18.02.
10:00 Uhr: Frauen, Slalom, 1. Lauf
13:30 Uhr: Frauen, Slalom, 2. Lauf
SRF überträgt alle Rennen live.