Noch rund drei Wochen bleiben den Schweizer Skifahrerinnen und Skifahrern, um die Olympia-Norm zu erfüllen. Wir liefern den Überblick.

Legende: Können bereits auf Olympia anstossen Luca Aerni, Loïc Meillard und Marco Odermatt. Keystone / SEBASTIEN NOGIER

Mit dem Nacht-Slalom von Madonna di Campiglio wurde am Mittwoch der traditionelle «Slalom-Januar» eröffnet. In Adelboden, Wengen, Kitzbühel und Schladming sind in diesem Monat die Stangenwaldkünstler noch vier weitere Male gefragt. Mit Blick auf die Olympia-Selektionen kommt das Programm dem Schweizer Männer-Team entgegen. Denn während in den Speed-Disziplinen ein Überangebot herrscht, sind im Slalom noch Plätze frei.

Vier Athletinnen oder Athleten kann Swiss-Ski pro Disziplin ins Rennen schicken. Mit einem Top-7-Platz oder zwei Rangierungen in den Top 15 sind die Kriterien erfüllt. Bei verfügbaren Plätzen kann der Verband aber auch Fahrerinnen und Fahrer nominieren, die die Kriterien nicht erfüllt haben, aber die Perspektive haben, dereinst um die Medaillen zu kämpfen. Insgesamt darf Swiss-Ski 22 Plätze vergeben (max. 11 pro Geschlecht).

Der Selektionszeitraum endet am 25. Januar. Folgend ein Überblick, wie es in den einzelnen Disziplinen aussieht:

Abfahrt Männer

Kriterien erfüllt: Marco Odermatt, Franjo von Allmen, Alexis Monney, Alessio Miggiano, Niels Hintermann

In der Königsdisziplin bleibt den Trainern die Qual der Wahl. Bereits fünf Fahrer haben die Selektionskriterien erfüllt. Mit Stefan Rogentin und Marco Kohler haben zudem zwei weitere Fahrer je einen Top-15-Platz vorzuweisen. Neben den Resultaten lässt Swiss-Ski auch das Potenzial, die Formkurve und die Gesundheit in den Selektionsentscheid einfliessen.

Abfahrt Frauen

Kriterien erfüllt: -

Düster sieht es hingegen bei den Frauen aus. Malorie Blanc und Jasmine Flury haben die Kriterien zumindest zur Hälfte erfüllt. Ihnen – und auch Rückkehrerin Corinne Suter – bleiben im Selektionszeitraum noch zwei Abfahrten.

Super-G Männer

Kriterien erfüllt: Marco Odermatt, Stefan Rogentin, Franjo von Allmen, Alexis Monney, Loïc Meillard

Auch in der zweiten Speed-Disziplin herrscht bei den Männern ein Überangebot. Marco Kohler hat zudem auch hier die Hälfte der Kriterien erfüllt.

Super-G Frauen

Kriterien erfüllt: Malorie Blanc

Erst zwei Super-G wurden in diesem Winter ausgetragen. Malorie Blanc hat ihr Olympia-Ticket auf sicher, Jasmina Suter hat einen Top-15-Platz vorzuweisen. In Zauchensee und Tarvisio steht noch je ein Super-G auf dem Programm.

Riesenslalom Männer

Kriterien erfüllt: Marco Odermatt, Loïc Meillard, Luca Aerni, Thomas Tumler

Die Plätze im Riesenslalom sind so gut wie vergeben. Das Top-Quartett um Odermatt hat die Kriterien erfüllt, dahinter drängt sich derzeit kein anderer Fahrer auf.

Riesenslalom Frauen

Kriterien erfüllt: Camille Rast

Mit dem 3. Rang beim Saisonauftakt in Sölden hätte auch Lara Gut-Behrami die Kriterien erfüllt. Die Tessinerin fällt aber bekanntlich die ganze Saison aus. Hinter Überfliegerin Camille Rast dürfte auch Wendy Holdener (bisher ein Top-15-Platz) dabei sein.

Slalom Männer

Kriterien erfüllt: Loïc Meillard, Tanguy Nef

Im Slalom haben die Schweizer Männer noch Luft nach oben. Daniel Yule und Matthias Iten haben zumindest je ein Top-15-Platz vorzuweisen. Bis zum Selektionsdatum bleiben noch drei Rennen.

Slalom Frauen

Kriterien erfüllt: Camille Rast, Wendy Holdener

Rast und Holdener, zuletzt in Kranjska Gora gemeinsam auf dem Slalom-Podest, sind gesetzt. Dahinter balgen sich mit Anuk Brändli, Mélanie Meillard und Eliane Christen noch drei Fahrerinnen um die zwei verbliebenen Plätze. Die Entscheidung fällt in Flachau und in Spindlermühle.