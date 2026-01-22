Die Schweizer Delegation für Milano Cortina 2026 nimmt Formen an: Hier geht's zum Update der Selektionen von Swiss Olympic für die 25. Winterspiele, die vom 6. bis 22. Februar stattfinden werden.

Bis am Montag, 26. Januar, ernennt Swiss Olympic das komplette Schweizer Team. Ausstehend sind die Selektionen im Ski Alpin, Ski Nordisch, Skicross sowie Alpin-Snowboard. Die entsprechende Medienkonferenz dazu zeigen wir Ihnen am Montag ab 10:55 Uhr im unkommentierten Livestream in der Sport App sowie auf srf.ch/sport.

Aktuell sind 123 Schweizerinnen und Schweizer für die 25. Winterspiele aufgeboten. Zum Vergleich: Vor 4 Jahren bei Peking 2022 war die helvetische Delegation 167-köpfig (92 Männer und 75 Frauen).

Olympia-Service