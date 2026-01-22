Bis am Montag, 26. Januar, ernennt Swiss Olympic das komplette Schweizer Team. Ausstehend sind die Selektionen im Ski Alpin, Ski Nordisch, Skicross sowie Alpin-Snowboard. Die entsprechende Medienkonferenz dazu zeigen wir Ihnen am Montag ab 10:55 Uhr im unkommentierten Livestream in der Sport App sowie auf srf.ch/sport.
Aktuell sind 123 Schweizerinnen und Schweizer für die 25. Winterspiele aufgeboten. Zum Vergleich: Vor 4 Jahren bei Peking 2022 war die helvetische Delegation 167-köpfig (92 Männer und 75 Frauen).