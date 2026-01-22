 Zum Inhalt springen

Winterspiele: 6. – 22. Februar Bislang 123-köpfiges Team: Schweizer Selektionen auf einen Blick

Die Schweizer Delegation für Milano Cortina 2026 nimmt Formen an: Hier geht's zum Update der Selektionen von Swiss Olympic für die 25. Winterspiele, die vom 6. bis 22. Februar stattfinden werden.

22.01.2026, 14:00

Bis am Montag, 26. Januar, ernennt Swiss Olympic das komplette Schweizer Team. Ausstehend sind die Selektionen im Ski Alpin, Ski Nordisch, Skicross sowie Alpin-Snowboard. Die entsprechende Medienkonferenz dazu zeigen wir Ihnen am Montag ab 10:55 Uhr im unkommentierten Livestream in der Sport App sowie auf srf.ch/sport.

Aktuell sind 123 Schweizerinnen und Schweizer für die 25. Winterspiele aufgeboten. Zum Vergleich: Vor 4 Jahren bei Peking 2022 war die helvetische Delegation 167-köpfig (92 Männer und 75 Frauen).

