Legende: Gibt sein aktuelles Amt auf Roger Schnegg. Keystone/Peter Klaunzer

Nach 14 Jahren zieht Roger Schnegg einen Schlussstrich und gibt sein Amt als Direktor von Swiss Olympic auf eigenen Wunsch hin ab. «Dieser Gedanke ist seit einiger Zeit in mir gereift. Ich bin sicher, dass mir und auch Swiss Olympic eine Veränderung gut tut», lässt sich der Berner zitieren. Er wird den olympischen Verband voraussichtlich Ende Jahr verlassen.

Ruth Metzler-Arnold, Präsidentin von Swiss Olympic, und der Exekutivrat hätten Schneggs Wunsch mit Bedauern zur Kenntnis genommen. «Roger Schnegg hat mich seit meinem Amtsantritt ausgezeichnet unterstützt. Er hat sein Knowhow und sein nationales und internationales Netzwerk im Sport mit mir geteilt», sagt Metzler-Arnold.

Nachfolge noch offen

Schnegg hatte das Amt seit 2012 inne. Unter seiner Leitung ist es Swiss Olympic unter anderem gelungen, die Beiträge an die Mitgliedsverbände namhaft zu erhöhen. Der Verband wolle die Nachfolgeregelung Schneggs «unverzüglich angehen».