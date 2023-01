Der Brite krönt sich im Ally Pally in London gegen Michael van Gerwen (7:4) zum Weltmeister und zur Nummer 1 der Welt.

Smith erstmals auf dem WM-Thron und an der Weltspitze

Legende: Im 3. Anlauf hat's geklappt Michael Smith ist erstmals Weltmeister. imago images/Action Plus/Shaun Brooks

Im 2. Satz des WM-Finals 2023 sah die Darts-Welt das wohl beste Leg ihrer Geschichte. Michael van Gerwen verpasste nach 8 perfekten Darts die Doppel-12 nur knapp – sein Kontrahent Michael Smith machte es tatsächlich besser und spielte den 9-Darter.

Gleich in der Folge glich Smith in den Sätzen zum 1:1 aus – und liess «MVG» damit erstmals nach 14 gewonnenen Sätzen in Folge wieder einen Durchgang verlieren. Der Match fand zu Beginn auf äusserst hohem Niveau statt, zwischenzeitlich hatten beide Spieler 3-Dart-Averages über 105.

Van Gerwen bricht ein

Vorentscheidend war schliesslich, dass Smith beim Stand von 2:3 gleich 4 Sätze in Folge gewann. «Mighty Mike» brach besonders im 9. Durchgang ein und spielte dort nur einen 80er-Average.

Im 10. Satz verkürzte der Niederländer zwar nochmals auf 4:6. Smith machte dann aber im 11. Satz alles klar, krönte sich nach zuvor 2 Finalniederlagen erstmals zum Weltmeister und sicherte sich die 500'000 Pfund Preisgeld. Ausserdem wird er auch erstmals die Weltrangliste anführen.