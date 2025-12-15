«Ci Vediamo a Milano» («Wir sehen uns in Mailand»), sagte Mariah Carey in einem Instagram-Video. Der Superstar, der über 200 Millionen Alben verkauft hat, wird nach Angaben des IOC als «erster grosser internationaler Gast» auf der Bühne stehen. «Mariah Carey wird am 6. Februar 2026 im Olympiastadion San Siro zu den Hauptacts gehören und den Eröffnungsabend mit einem unvergesslichen Auftritt bereichern», hiess es in der Mitteilung.

Wieder top

Die 56-jährige Carey hatte jüngst mit ihrem Weihnachtshit «All I Want for Christmas Is You» wieder einmal die Musikcharts erobert. Damit stellte sie unter anderem in Deutschland einen Rekord auf. Nach Angaben der GfK Entertainment stand der beliebte Song der US-Sängerin die insgesamt 22. Woche auf Platz 1 der Hitliste und damit so häufig wie kein anderer zuvor in Deutschland. Auch in den aktuellen Top 10 der USA rangiert Carey mit dem Weihnachtssong auf Platz 1.

Carey tritt unter anderem in die Fussstapfen von Céline Dion und Lady Gaga, die bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024 in Paris gesungen hatten.