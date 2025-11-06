Houston baut in der NBA seine Siegesserie aus, jene von OKC ist dagegen Geschichte.

Legende: Dunkt sich zu einem Zweier Houstons Amen Thompson, der sein Team zum Sieg führte. Reuters/Petre Thomas

Die Houston Rockets mit Clint Capela sicherten sich in der NBA den fünften Sieg in Folge. Im Spiel gegen die Memphis Grizzlies gelangen dem 31-Jährigen sechs Punkte und zehn Rebounds. Entscheidend für den 124:109-Sieg der Rockets waren schliesslich Amen Thompson (28 Punkte und zehn Rebounds) und Alperen Sengün (20 Punkte).

Der zweite Schweizer, der in der Nacht auf Mittwoch Schweizer Zeit im Einsatz stand, war Kyshawn George. Mit den Washington Wizards verlor er 107:136 gegen die Boston Celtics. Der 21-Jährige, der mit 28:29 Minuten die drittlängste Einsatzzeit seines Teams hatte, erzielte dabei neun Punkte. Ausserdem gelangen ihm zwei Rebounds.

OKC verliert erstmals

Die beeindruckende Siegesserie der Oklahoma City Thunder in der NBA ist gerissen. Nach acht Siegen zum Start in die neue Saison kassierte der Titelverteidiger bei den Portland Trail Blazers eine 119:121-Niederlage und ging erstmals seit dem Meistertitel als Verlierer vom Feld. OKC verspielte dabei einen 22-Punkte-Vorsprung gegen die Trail Blazers, die zuvor drei von sieben Spielen verloren hatten.

NBA