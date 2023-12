Legende: Trotz starker Leistung von Capela (rechts) Atlanta verliert erneut. Keystone/AP Photo/Hakim Wright Sr.

NBA: Capela muss wieder als Verlierer vom Feld

Die Atlanta Hawks mit dem Schweizer Clint Capela verloren in der Nacht auf Samstag die NBA-Partie gegen die Sacramento Kings 110:117. Die vierte Niederlage in Folge war bitter, denn die Hawks gaben vor eigenem Anhang in den Schlussminuten eine klare Führung preis. Beim Stand von 105:93 schien der Sieg in trockene Tücher gelegt zu sein. Capela gelang mit zwölf Punkten und zwölf Assists eine ordentliche Leistung.