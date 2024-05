Legende: Alles wieder offen Donovan Mitchell führte die Cavaliers zum Sieg gegen Quali-Sieger Boston. Keystone/AP/Steven Senne

NBA: Cleveland und Dallas gleichen aus

Die Cleveland Cavaliers haben auswärts bei den Boston Celtics 118:94 gewonnen und die Viertelfinalserie zum 1:1 ausgeglichen. Dallas schaffte dasselbe mit einem 119:110 in Oklahoma. Boston, Rekordmeister in der NBA, musste sich nach dem klaren Auftaktsieg nun ebenso deutlich geschlagen geben. Bester Werfer im Team von Cleveland war Donovan Mitchell mit 29 Punkten. Evan Mobley glänzte mit einem Double-Double (21 Punkte, 10 Rebounds). Ausgeglichener gestaltete sich das Spiel zwischen den Oklahoma City Thunder und den Dallas Mavericks. Die Mavericks rissen die Führung vor Ende des letzten Spielabschnitts nach langem Hin und Her wieder an sich und gaben sie nicht mehr her. Luka Doncic (29 Punkte, 10 Rebounds) und P. J. Washington (29 Punkte, 11 Rebounds) führten die Mavericks an.