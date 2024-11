Legende: Warf 15 Punkte Kyshawn George. imago images/Sipa USA

NBA: George mit drittbester Ausbeute

Der Schweizer NBA-Rookie Kyshawn George und die Washington Wizards haben auch im 15. Spiel der Saison nicht aus der Negativspirale herausgefunden. Gegen die Indiana Pacers setzt es die 11. Niederlage in Folge ab. Die Wizards hielten das Geschehen beim 105:113 in Indianapolis lange offen. Im dritten Viertel gaben sie beim Stand von 73:73 10 Punkte in Folge ab, und als sie wieder auf 96:98 herangekommen waren, führte eine Serie von 2:7 Punkten zur nächsten Niederlage. Der 20-jährige Walliser George stand knapp eine halbe Stunde auf dem Parkett und kam auf 15 Punkte und je 5 Assists und Rebounds – sein drittbester Output bislang.

MLS: Los Angeles Galaxy folgt Seattle

Einen Tag nach dem Vorstoss in den Playoff-Halbfinal kennen die Seattle Sounders ihren dortigen Gegner: Das Team mit dem Schweizer Goalie Stefan Frei trifft auf Los Angeles Galaxy. Die Kalifornier stürmten mit einem 6:2 gegen Minnesota United in den Final der Western Conference. In der Eastern Conference spielen die New York Red Bulls gegen Orlando City um den Einzug in den Playoff-Final.