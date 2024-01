Legende: Sieg gegen einen Division-Konkurrenten Roman Josi jubelt mit Filip Forsberg. Reuters/Jerome Miron

NHL: Josi punktet bei Nashville-Sieg dreifach

Die Nashville Predators haben im Kampf um ein Playoff-Ticket einen wichtigen Sieg eingefahren. Das Team mit Roman Josi gewann auch dank 3 Assists des Schweizer Captains in Dallas mit 6:3. Das Game-Winning-Goal zum 4:2 erzielte Filip Forsberg in der 51. Minute auf Zuspiel von Josi. Für den 33-Jährigen waren es im 42. Saisonspiel die Skorerpunkte 33 bis 35. Dank dem Erfolg festigten die Predators ihren Wildcard-Platz, der zur Playoff-Teilnahme berechtigt. Nashville war zuletzt vor allem auf fremdem Eis erfolgreich. In den letzten 4 Partien gewann man zweimal auswärts und verlor zweimal zuhause.

NBA: Capela und Atlanta kommen nicht vom Fleck

Die Atlanta Hawks haben in der NBA zum 3. Mal in dieser Saison gegen die Indiana Pacers verloren, diesmal zuhause klar mit 108:126. Der Genfer Clint Capela blieb mit 7 Punkten und nur 5 Rebounds diskret, nachdem er zuletzt eine Partie wegen Problemen mit der Achillessehne verpasst hatte. Für Atlanta war es bereits die 7. Niederlage aus den letzten 10 Partien. Im Osten belegen die Hawks nur den 11. Platz (unter 15 Teams).

NFL: Patriots haben Belichick-Nachfolger gefunden

Einen Tag nach der Trennung von Langzeit-Coach Bill Belichick haben die New England Patriots in Jerod Mayo einen Nachfolger in den eigenen Reihen gefunden. Das verkündeten die Patriots am Freitag. Zuvor hatten bereits diverse US-Medien übereinstimmend berichtet, dass Mayo neuer Cheftrainer werden soll. Er soll am kommenden Mittwoch von der NFL-Franchise auf einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt werden.