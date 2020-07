News aus dem US Sport

Legende: Wird verschwinden Das Redskins-Logo. Keystone

Football: Namensänderung bei den Redskins

Die Washington Redskins legen per sofort ihren Namen ab und treten in der neuen NFL-Saison übergangsweise als Washington Football Team an. Mit dem Schritt verschafft sich Washington Luft für die Suche nach einem neuen Namen. Bis zum ersten Saisonspiel soll die Bezeichnung Redskins nirgends mehr zu lesen sein. Verschwinden wird auch das Redskins-Logo.

NFL: Maskenpflicht für Zuschauer beschlossen

Bei sämtlichen NFL-Spielen müssen Fans eine Schutzmaske tragen. Dies teilte NFL-Sprecher Brian McCarthy mit. Wie viele Zuschauer überhaupt in die Arenen dürfen, hängt vom Standort des jeweiligen Klubs ab.

Die New York Jets, New York Giants und Philadelphia Eagles etwa wollen alle ihre Heimspiele vor leeren Rängen austragen. Andere Teams möchten die Zahl der Zuschauer begrenzen.

NBA: Erste Testspiele in ungewohnter Ambiance

In Orlando haben die ersten Testspiele vor dem Re-Start stattgefunden. Dabei waren erstmals die drei Spielfelder zu sehen, auf denen die NBA ab dem 30. Juli ihre Saison fortsetzen und beenden will. Auf dem Parkett war neben einem grossen NBA-Logo nur noch der Slogan «Black Lives Matter» zu sehen.