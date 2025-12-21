Legende: Guter Auftritt in Memphis Kyshawn George von den Washington Wizards. Keystone/Brandon Dill

NBA: George und die Wizards siegen

Kyshawn George hat mit den Washington Wizards einen seltenen Erfolg gefeiert. Der Walliser setzte sich mit seinem Team auswärts bei den Memphis Grizzlies mit 130:122 durch. Es war erst der 5. Saisonsieg für das schlechteste Team der Liga. George zeigte eine starke Partie und steuerte in 39 Minuten 28 Punkte bei. Zudem gelangen ihm 7 Assists und 7 Rebounds. Mehr Punkte hat George in der NBA erst zweimal erzielt. Sein Karrierebestwert liegt bei 34 Zählern.

NBA: Lakers verlieren Derby und Doncic

Die Los Angeles Lakers haben das Stadtderby gegen die Los Angeles Clippers mit 88:108 verloren. Mehr als die Niederlage dürfte die Lakers die Verletzung von Luka Doncic schmerzen. Der slowenische Superstar kehrte aufgrund einer Beinverletzung nach der Pause nicht auf das Parkett zurück. Doncic ist mit durchschnittlich 35,2 Punkten pro Spiel der Liga-Topskorer. Um welche Verletzung es sich handelt und wie lange Doncic allenfalls ausfallen wird, ist nicht bekannt.

