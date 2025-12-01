Legende: Zum vierten Mal in Serie siegreich Die Dallas Stars (Archiv-Bild). IMAGO / Imagn Images

NHL: Dallas fertigt Ottawa ab

In der Nacht auf Montag Schweizer Zeit stand in der NHL nur ein Schweizer auf dem Eis. Lian Bichsel gewann mit den Dallas Stars souverän mit 6:1 gegen die Ottawa Senators. Bichsel konnte sein Team dabei aber nur bedingt unterstützen. Nachdem er wegen eines Checks von Fabian Zetterlund in die Bande geprallt war, ging die Partie für den 21-Jährigen bereits früh im Mitteldrittel nicht mehr weiter. Noch auf dem Eis fasste er sich an den linken Unterschenkel und musste für den Gang in die Kabine gestützt werden. «Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist, wie wir im ersten Moment dachten», sagte Trainer Glen Gulutzan via Website der NHL. Er werde am Montag untersucht.

NBA: Rockets mit dem nächsten Sieg

Die Houston Rockets mit Clint Capela haben den nächsten Sieg in der NBA gefeiert. Am Sonntagabend Ortszeit setzte sich die Mannschaft mit 129:101 gegen Utah Jazz durch. Der Romand stand zwar nicht in der Startformation, spielte insgesamt aber trotzdem während rund 14 Minuten. Dabei gelangen dem 31-Jährigen drei Rebounds und sechs Punkte. Bereits in der Nacht auf Dienstag Schweizer Zeit werden die beiden Teams in Salt Lake City erneut aufeinandertreffen.

