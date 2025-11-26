 Zum Inhalt springen

News aus den US Sports Bichsels Stars kantern Oilers nieder – Wizards siegen ohne George

26.11.2025, 07:39

Lian Bichsel.
Legende: Der nächste Sieg ist Tatsache Die Dallas Stars mit Lian Bichsel sind weiter auf Kurs. Reuters/Walter Tychnowicz

NHL: Dallas schenkt Edmonton 8 Tore ein

Im Frühling dieses Jahres zog Dallas im Playoff-Halbfinal gegen Edmonton klar mit 1:4 Siegen den Kürzeren. Nun feierten die Stars im 2. Aufeinandertreffen mit den Oilers in der neuen Saison den 2. Sieg. In Kanada setzte sich Dallas gleich mit 8:3 durch. Lian Bichsel stand knapp 20 Minuten auf dem Eis. Matchwinner für die Stars war Wyatt Johnston mit 1 Tor und 3 Assists. Zudem glückte Altmeister Jamie Benn das 400. NHL-Tor.

NBA: Kranker George verpasst Wizards-Sieg

Nach 14 Niederlagen am Stück fand Washington zum Siegen zurück. Ohne den krank fehlenden Kyshawn George gewannen die Wizards zuhause gegen die Atlanta Hawks 132:113. Washington, zuletzt nur noch 2 Niederlagen vom Klub-Negativrekord entfernt, legte mit einem starken Startviertel (45:23) den Grundstein zum Heimsieg, dem ersten seit über 7 Monaten.

NBA: Kurzeinsatz für Niederhäuser

Yanic Konan Niederhäuser kam mit den Los Angeles Clippers zu einem weiteren Kurzeinsatz. Der Freiburger Rookie stand beim 118:135 im Stadtduell gegen die Los Angeles Lakers knapp zwei Minuten auf dem Parkett, konnte dabei jedoch keine Punkte oder Rebounds erzielen.

