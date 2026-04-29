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News aus den US Sports Bichsels Stars vor dem Out – «Wemby» in NBA weiter

29.04.2026, 07:28

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Hockeyspieler im Spiel mit gestürzten Gegner.
Legende: Enge Kiste Die Serie zwischen Dallas und Minnesota verläuft sehr ausgeglichen. Keystone/JULIO CORTEZ

NHL: Dallas mit dem Rücken zur Wand

Die Dallas Stars stehen in den NHL-Playoffs vor dem Out. Nach der Overtime-Niederlage in Spiel 4 verloren die Texaner in der Nacht auf Mittwoch auch den 5. Achtelfinal-Vergleich mit den Minnesota Wild. Die Stars unterlagen in der heimischen Arena mit 2:4 und am Donnerstag (Lokalzeit) droht ihnen damit auswärts auch ein 2:4 in der Serie. Der Schweizer Verteidiger Lian Bichsel kam bei Dallas auf 13:46 Minuten Eiszeit. Der Oltener schoss einmal aufs Tor, teilte zwei Checks aus und musste einmal für zwei Minuten auf die Strafbank.

NBA: Wembanyama und Spurs stehen in den Viertelfinals

Der französische Superstar Victor Wembanyama und die San Antonio Spurs haben in der NBA den Viertelfinaleinzug perfekt gemacht. Durch einen 114:95-Erfolg gegen die Portland Trail Blazers im 5. Duell gewannen die Spurs die Serie mit 4:1. Wembanyama kam auf 17 Punkte und 14 Rebounds. Als Nächstes bekommt es San Antonio mit den Minnesota Timberwolves oder den Denver Nuggets zu tun.

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