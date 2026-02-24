 Zum Inhalt springen

News aus den US Sports Capela bei Houston-Sieg Kurzarbeiter

24.02.2026, 07:50

Basketballspieler im weissen H-Town-Trikot beim Spiel.
Legende: Ihm kommt bei Houston eine Reservistenrolle zu Clint Capela. Keystone/NELL REDMOND

NBA: Houston schlägt Utah klar

Die Houston Rockets bleiben zu Hause eine Macht. Beim 125:105-Erfolg gegen die Utah Jazz feierte das Team aus Texas den 19. Sieg im 26. Heimspiel. Erfolgreichster Werfer im drittbesten Team der Western Conference war Forward Jabari Smith Jr., dem sechs Dreier und insgesamt 31 Punkte gelangen. Der Schweizer Clint Capela musste sich mit zwei Zählern bescheiden. Der Genfer kam als Backup des türkischen Centers Alperen Sengün (16 Punkte) nur während zehn Minuten zum Einsatz. Dabei gelangen Capela auch drei Rebounds und ein Assist.

