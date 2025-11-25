Legende: Voller Einsatz Von Clint Capela (am Boden). AP Photo/Samantha Chow

NBA: Capela bei Sieg auf dem Platz

Clint Capela kam in der Nacht auf Dienstag regelmässig zum Einsatz. Zum 114:92-Sieg der Houston Rockets über die Phoenix Suns steuerte er zwei Punkte bei. Der Romand stand 13:21 Minuten auf dem Parkett – so lange wie selten in dieser Saison. Der 31-Jährige, der nicht zur Stammformation gehört, warf zweimal Richtung Korb und traf einmal. Zudem arbeitete er stark unter dem Brett und sammelte fünf Rebounds ein. Die Rockets sind mit 11 Siegen aus 14 Spielen überzeugend in die Saison gestartet und belegen Platz 4 in der Western Conference.

